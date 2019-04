Les jeunes interpellent les décideurs pour le Jour de la Terre





Arrêtons de tourner en rond, il est plus que temps de poser des gestes concrets pour faire face à l'urgence climatique

MONTRÉAL, le 22 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Jour de la Terre a laissé parler les jeunes cette année, et ceux-ci ont voulu transmettre un message clair aux décideurs québécois : Arrêtons de tourner en rond, il est plus que temps de poser des gestes concrets pour faire face à l'urgence climatique. C'est le consensus qui se dégage des résultats d'un sondage auprès de plus de 300 jeunes qui se sont mobilisés pour encercler l'Assemblée nationale le 22 avril.

En somme, la grande majorité des répondants ne se sentent pas assez écoutés par le gouvernement et pensent à plus de 90% que celui-ci devrait imposer des solutions pour contrer les changements climatiques plutôt que de donner des incitatifs.

Neuf répondants sur dix affirment être en faveur de mesures pour lutter contre les changements climatiques même si elles augmentent les prix des biens de consommation, la majorité (59,4%) affirmant même que la décroissance est une bonne solution dans cette lutte.

Finalement, un peu moins de la moitié des personnes interrogées (46,4%) affirment que les industries polluantes constituent l'enjeu qui devrait être priorisé dans la lutte aux changements climatiques, suivi par la gestion des matières résiduelles (18,8%), le transport en commun (14,6%), l'électrification des transports (13,3%) et l'agriculture, l'alimentation et l'élevage (2,9%).

« Les jeunes font entendre leur voix aujourd'hui en encerclant l'Assemblée nationale. Ils réclament ce que nous voulons tous : des politiques engagées sur des programmes mesurables, maintenant. Tout le monde peut faire une différence, chaque geste compte. Mais les plus jeunes générations doivent continuer de se faire entendre, car c'est eux qui seront aux premières loges des effets des changements climatiques », soutient Thomas Mulcair, président du conseil d'administration du Jour de la Terre.

Plusieurs milliers d'arbres au CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

La plantation protocolaire a été le théâtre d'une annonce d'envergure dans le cadre du Jour de la Terre. L'organisme s'est associé avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal dans leur engagement en faveur du développement durable et particulièrement dans la volonté de verdir les sites hospitaliers et ainsi d'augmenter la canopée de la métropole montréalaise.

« Des milliers d'arbres seront plantés sur les différents sites de notre CIUSSS au cours des deux prochaines années. Leur verdissement contribuera indéniablement à un meilleur milieu de vie pour nos patients, clients, résidents, vétérans et leurs familles. La qualité de l'air s'en trouvera améliorée et nous préparera à mieux adapter Montréal aux changements climatiques, puisque les arbres sont en effet, l'une des meilleures réponses que nous puissions apporter » souligne madame Lynne McVey, présidente-directrice générale du CIUSSS.

Au printemps et à l'automne 2019, ce sont le Centre hospitalier St. Mary, l'Hôpital Général du Lakeshore, l'Hôpital de LaSalle et l'Hôpital Sainte-Anne qui profiteront de ce partenariat, pour un total de plus de 1000 arbres plantés. En 2020, d'autres sites seront sélectionnés pour réaliser de nouvelles plantations.

Demain la forêt - Ville de Québec : une deuxième ronde !

Forts du succès du premier appel de proposition signé Demain la forêt - Ville de Québec, le Jour de la Terre et la Ville de Québec lancent officiellement une deuxième ronde afin que soient financés encore plus de projets de plantation à Québec en terrains privés.

Les projets doivent être soumis en ligne sur la page Web Demain la forêt - Ville de Québec. Les plantations sélectionnées par le comité scientifique et financées par le programme se tiendront à l'automne 2019. Cet appel de propositions est en vigueur jusqu'au 21 juin 2019. Les organismes de plantation et les propriétaires de sites résidentiels, industriels, commerciaux et institutionnels sont invités à participer en grand nombre au verdissement urbain de Québec.

Des célébrations du Jour de la Terre partout au Québec

Des centaines de célébrations ont été organisées dans le cadre du Jour de la Terre et plusieurs semaines de la Terre sont organisées dans les municipalités du Québec !

Édith Cochrane, porte-parole de l'organisme, est allée à la rencontre du Collège de Maisonneuve et des écoles primaires Saint-Barthélemy et Saint-Marc ayant mis sur pied des activités innovantes et pertinentes dans le cadre de cette journée bien spéciale.

Consultez le calendrier en ligne du Jour de la Terre pour découvrir les activités qui se déroule dans votre municipalité aujourd'hui et toute la semaine.

À propos du Jour de la Terre

Le Jour de la Terre est un organisme à but non lucratif qui accompagne les organisations et les personnes à trouver des façons innovantes de relever les défis environnementaux auxquels ils sont confrontés en posant des actions concrètes. Il compte entre autres sur le soutien de quatre grands partenaires : la TD, le Fonds Éco IGA, le Réseau express métropolitain et la Ville de Québec.

