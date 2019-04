Avis aux médias - Le gouvernement du Canada appuiera la surveillance de l'ADN environnemental

Le Jour de la Terre a laissé parler les jeunes cette année, et ceux-ci ont voulu transmettre un message clair aux décideurs québécois : Arrêtons de tourner en rond, il est plus que temps de poser des gestes concrets pour faire face à l'urgence...

Les représentants des médias sont invités à assister à un événement auquel prendra part Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et député de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Navdeep Bains,...