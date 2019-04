Air Canada célèbre le #JourdelaTerre2019 en établissant un nouveau partenariat avec l'organisme 4ocean





La participation des employés aux campagnes de nettoyage des océans et des côtes de 2019 représente un élément clé de la stratégie de réduction du plastique de la Société

Les sacs en plastique recouvrant les trousses de toilette vont être supprimés, ce qui portera à 35,8 millions le nombre d'articles en plastique à usage unique qui ne seront plus utilisés dans nos avions

MONTRÉAL, le 22 avril 2019 /CNW/ - Pour souligner le Jour de la Terre 2019, Air Canada a annoncé un partenariat avec 4ocean, un organisme à vocation environnementale qui s'emploie activement à retirer des océans et des côtes les déchets plastiques et autres, tout en incitant les gens à travailler ensemble pour assainir les océans. Air Canada étant le transporteur aérien canadien qui commandite 4ocean de manière exclusive, ce partenariat marque une étape importante dans la stratégie que mène la Société pour réduire le plastique, en plus de donner à ses employés des occasions de participer au nettoyage des côtes nord-américaines en 2019.

« Le programme de réduction de l'utilisation de produits en plastique à usage unique d'Air Canada est l'un des piliers de notre stratégie de gestion des déchets, a déclaré Teresa Ehman, première directrice - Affaires environnementales d'Air Canada. Le partenariat que nous avons établi avec 4ocean en tant que transporteur canadien exclusif cadre parfaitement avec notre démarche, et nous sommes particulièrement ravis de cette occasion qui nous permettra d'encourager notre personnel à s'investir dans nos collectivités. De nombreux employés d'Air Canada se soucient profondément du développement durable et de l'environnement, et souhaitent aider activement à réduire la pollution plastique des océans. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec Air Canada dans le cadre d'une initiative visant à éliminer les produits en plastique à usage unique, a indiqué Tony Chvala, chef de l'exploitation de 4ocean. Nous croyons que le programme de développement durable d'Air Canada est un grand pas en avant dans le cadre de cette initiative. 4ocean se réjouit de s'associer à Air Canada pour éliminer des tonnes de plastique et de déchets. »

À ce jour, 4ocean a retiré plus de 1,8 million de kilogrammes de déchets des océans et des côtes. S'appuyant sur ses nombreuses années d'expérience, 4ocean participera aussi, avec l'équipe d'Air Canada, à l'élaboration de ressources éducatives sur la conservation des océans, ressources dont les employés pourront se servir, entre autres, pour renforcer le rôle de la Société en matière d'intendance environnementale et en tirer parti.

La réduction de l'utilisation des plastiques à usage unique s'ajoute à d'autres efforts consentis par Air Canada en matière environnementale et communautaire

Les efforts continus d'Air Canada pour réduire sa consommation de plastique nécessitent notamment d'étayer et de remettre en question les décisions importantes qui sont prises aux diverses étapes de la chaîne d'approvisionnement. En 2018, la Société a relevé et évalué tous les plastiques utilisés à bord, et a trouvé des façons d'éliminer, de remplacer, de réduire ou de recycler les produits en plastique à usage unique. Les 35 millions de bâtonnets en plastique utilisés à bord des appareils et dans les salons seront les premiers produits en plastique à usage unique qui seront éliminés, dès le début de l'été 2019.

À compter de l'automne 2019, Air Canada retirera également le sac en plastique qui recouvre environ 1,8 million de trousses de toilette de la Classe affaires et de la classe Économique Privilège, ce qui portera à 36,8 millions le nombre total de produits en plastique à usage unique qui ne seront plus utilisés à bord de nos appareils. La Société mène cette initiative en partenariat avec des étudiants de l'Université de Toronto en dernière année d'une maîtrise en sciences avec spécialisation en gestion de la durabilité. Les étudiants travaillent avec Air Canada pour trouver des solutions de rechange à l'utilisation du plastique à bord de ses avions.

À propos des initiatives environnementales d'Air Canada

Chef de file en matière d'efficience énergétique

Depuis 1990, Air Canada a amélioré son efficience énergétique de 44,5 %. Nous nous sommes également engagés à atteindre les ambitieux objectifs établis par l'Association du transport aérien international, notamment une croissance neutre en carbone à partir de 2020, et 50 % de réduction des émissions de CO2 d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 2005. Air Canada est parvenue à améliorer ainsi son efficience énergétique grâce à un solide plan d'action climatique comprenant :

un investissement de 10 millions de dollars dans la modernisation du parc aérien,

l'élaboration et la promotion de biocarburants renouvelables au Canada ,

, un programme d'efficience énergétique et l'amélioration des itinéraires.

Ces efforts, de même que d'autres initiatives écologiques d'Air Canada visant à accroître l'efficacité et à réduire les déchets, ont récemment été salués par la publication Air Transport World, qui a nommé la Société transporteur écologique de 2018.

Recyclage des édredons

À Air Canada, la réduction des déchets va au-delà du recyclage du papier et des canettes en aluminium. Depuis 2016, la Société s'associe à Partners in Project Green pour distribuer des édredons légèrement usagés à des organismes de services sociaux qui viennent en aide aux personnes dans le besoin. Les autres édredons usagés sont donnés à des chenils locaux. À ce jour, plus de 13 000 édredons ont été distribués de la sorte, ce qui équivaut à plus de 20 000 kilogrammes de matériau.

Recyclage des uniformes

Quand Air Canada a lancé ses nouveaux uniformes en 2017, des solutions créatives ont été proposées pour réduire les déchets d'enfouissement, ce qui a permis d'éviter que 282 tonnes de matériaux ne soient envoyées à la décharge, soit environ le poids de deux appareils 787-9 Dreamliner vides :

Quatre chargements de camions contenant 50 000 éléments d'uniforme d'employés ont été donnés à Brands for Canada , qui a retiré toutes les représentations de la marque et remis les articles à des personnes qui réintègrent le marché du travail pour commencer une nouvelle carrière et qui n'ont pas les moyens d'acheter de nouveaux vêtements.

, qui a retiré toutes les représentations de la marque et remis les articles à des personnes qui réintègrent le marché du travail pour commencer une nouvelle carrière et qui n'ont pas les moyens d'acheter de nouveaux vêtements. Des uniformes ont été déchiquetés et réutilisés dans des sacs de frappe qui ont été donnés à des centres communautaires ou ont été transformés en charpie de rembourrage automobile.

Pour en apprendre davantage sur la performance et les initiatives environnementales d'Air Canada, visitez www.aircanada.com pour consulter nos rapports sur le développement durable, notamment le rapport de développement durable de 2018 qui sera accessible plus tard ce printemps.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 63 aéroports au Canada, 56 aux États-Unis et 100 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2018. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

À propos de 4ocean

4ocean est une entreprise mondiale qui retire les déchets de l'océan et des côtes, et qui aide à créer des économies durables partout dans le monde en incitant les gens à travailler ensemble pour avoir des océans plus propres. Ses activités de nettoyage à l'échelle mondiale sont entièrement financées par la vente de ses bracelets et de ses produits de développement durable. Chaque article acheté finance le retrait d'une livre de déchets de l'océan. En créant des emplois, en utilisant des technologies dernier cri et en sensibilisant les gens aux répercussions du plastique et des déchets dans l'océan, l'entreprise bâtit la première économie pour le plastique océanique et contribue à un avenir plus propre et plus durable pour l'océan.

