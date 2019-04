Bon Jour de la Terre!





SAINT-JEAN, Nouveau-Brunswick, 22 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 22 avril 2019, c'est le Jour de la Terre et pour célébrer cela, nous souhaitons partager quelques faits saillants de nos entreprises relatifs à l'environnement. L'air, la terre et l'eau sont des domaines dans lesquels l'équipe de JDI s'efforce chaque jour de réduire son empreinte environnementale. Voici quelques efforts et résultats :



AIR

Depuis 1990, nos opérations de pâtes et papiers ont réduit leur empreinte carbone de 55 %. Cela nous place parmi les plus performants en Amérique du Nord et nous avons déjà dépassé l'objectif fixé par le gouvernement du Canada et l'Accord de Paris sur le changement climatique.

Aujourd'hui, les sources d'énergie verte renouvelable représentent 59 % du combustible utilisé dans nos usines de pâtes et papiers, ainsi que dans nos scieries.

Un investissement récent de 30 millions de dollars à Lake Utopia Paper près de Saint-George, N.-B. a permis à l'équipe de remporter le Prix 2019 d'excellence de l'industrie décerné par le magazine Natural Resources pour la bonne intendance de l'environnement. La nouvelle installation de traitement environnemental transforme les déchets organiques en biogaz à combustion propre. Cette énergie verte remplace l'utilisation de combustibles fossiles, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre de 25 %. Regardez la vidéo ici : https://youtu.be/C-9MzJeKREg

Cette année, nous planterons 19.2 millions d'arbres, les filtres à air de la nature. Au cours des 50 prochaines années, la culture des arbres sur les terres que nous gérons absorberont plus 92 millions de tonnes de CO2. C'est l'équivalent de plus de 350 000 voitures en moins sur la route chaque année pour les 50 prochaines années.

NBM Railways a réalisé une amélioration de l'efficacité énergétique de 31.4% (2015-2018), réduisant ainsi la consommation de fossiles combustibles de plus de 13 millions de litres

TERRES



La recherche et la conservation de l'habitat constituent une priorité pour notre équipe des opérations forestières. Des oiseaux aux cerfs, en passant par l'orignal et le saumon sauvage de l'Atlantique, plus de 1,5 million de dollars par an sont investis pour travailler avec des dizaines de scientifiques à des projets de recherche.



Vidéo d'étude sur l'orignal : https://youtu.be/SUy5JQKqKTg

Site web de CAST : castforsalmon.com

Les sites de conservation s'élèvent à plus de 1 500 aujourd'hui.

Nos activités liées aux produits forestiers ont permis de réduire de 42 % les déchets mis en décharge entre 2013 et 2018.

Chaque année, les forêts que nous possédons ou que nous gérons dans le Maine et les Maritimes sont soumises à des vérifications menées par des experts indépendants. Les opérations forestières sont évaluées sur un total de 145 critères, notamment axés sur l'environnement, la communauté et les activités. Ces vérifications ont pour but de nous rendre responsable en s'assurant que nous prenons soin de nos communautés, créons des emplois et que nous nous préoccupons également de l'environnement. Il s'agit d'assurer la durabilité pour les générations futures.

Notre objectif : ZÉRO problème de non-conformité Voici les résultats de 2018 :

Vérification axée sur les ressources naturelles du N.-B. 0 non-conformité Vérification forestière basée sur les résultats dans le Maine 0 non-conformité Sustainable Forestry Initiative (SFI) 0 non-conformité Forest Stewardship Council (Maine) 0 non-conformité Organisation internationale de normalisation (ISO) 140001 0 non-conformité



EAU

Atlantic Towing Limited (ATL) a récemment étendu son programme de sensibilisation aux mammifères marins et sa formation à la protection de toutes les populations de mammifères marins en danger vivant dans les zones où nous exerçons nos activités. Chaque navire de la flotte d'ATL, qu'il s'agisse d'un remorqueur ou d'un navire extracôtier, est équipé d'un exemplaire de Navires et baleines de l'Atlantique Nord-Ouest : un guide à l'intention de l'industrie maritime, qui aide les membres d'équipage à identifier et à rester à l'écart des baleines, dauphins et autres mammifères marins qu'ils pourraient rencontrer en mer. Cette formation aide nos marins à protéger des populations clés telles que les épaulards résidents du Sud, l'une des baleines les plus étudiées au monde et les plus menacées.

