Jereh a lancé officiellement une nouvelle solution de mise en valeur du gaz de schiste





YANTAI, Chine, 22 avril 2019 /CNW/ - Jereh Group, un acteur de premier plan dans la fabrication de matériel pétrolier, a dévoilé une nouvelle solution électrique pour la mise en valeur du gaz de schiste à Yantai, au siège social de Jereh, devant plus de 130 clients, notamment des représentants de CNPC, Sinopec, CNOOC ainsi que des clients internationaux de Russie, du Koweït, d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et de l'émirat d'Oman. La cérémonie de lancement a également été le théâtre d'une démonstration.

La Chine possède les plus grandes réserves mondiales de gaz de schiste. Néanmoins, celui-ci est difficile à extraire en raison de conditions géologiques compliquées.

Augmenter la capacité tout en répondant à la demande croissante de techniques plus sures, efficaces et fiables semble être la préoccupation commune à tous les acteurs du secteur pétrolier et gazier. Les équipements électriques apparaissent comme une solution de choix pour une bonne raison. Ils sont censés réduire grandement les ravitaillements en carburants et éliminent plus de 400 livraisons de diesel (J.M. Oehring, 2015).

Après des années de pratique et d'innovation, Jereh a réussi à développer une gamme complète de flotte de fracturation électrique pour aider à réduire les coûts et améliorer l'efficacité de la mise en valeur du gaz de schiste.

La nouvelle solution de Jereh est remarquable grâce à son moteur électrique solide et à la pompe JR5000QPN brevetée par Jereh, permettant à la flotte de fracturation électrique de satisfaire aux opérations de grand déplacement, de pression élevée et de longue durée.

Un pack d'alimentation est offert aux utilisateurs dans les lieux où les réseaux électriques sont inadaptés ou pour tout type d'installation électrique. Comparée aux flottes diesel, la flotte de fracturation électrique est plus économique, elle présente une structure compacte et une empreinte réduite tout en atteignant une densité de puissance de 134 kW/t, la plus élevée du secteur.

En outre, la solution électrique est respectueuse de l'environnement car son niveau sonore est inférieur à 85 dB et elle présente moins de fuite de lubrifiant.

Mr Louis Li, vice-président principal de Jereh Group, a déclaré : « Tel qu'il apparaît dans le 13e Plan quinquennal, la Chine prévoit une production de gaz de schiste de 30 milliards de m3 en 2020. En tirant parti de ses capacités dans la chaîne industrielle, Jereh souhaite avancer conjointement avec tous les clients dans la poursuite de cet objectif ambitieux. Nous sommes convaincus que le boum du gaz de schiste en Chine est en marche. »

À propos de Jereh

Jereh est une multinationale spécialisée dans l'ingénierie du pétrole et du gaz naturel ainsi que dans la gestion environnementale. En s'appuyant sur les ressources et capacités de fabrication d'équipement, de services technologiques, d'ingénierie clé en main, d'investissement et de fonctionnement, nous offrons des solutions intégrées de manière flexible et efficace pour aider les clients à répondre aux questions et aux défis auxquels ils font face.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le sites www.jereh.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/874951/Jereh_Electric_Fracturing_Fleet.jpg

SOURCE Jereh Group

Communiqué envoyé le 22 avril 2019 à 10:37 et diffusé par :