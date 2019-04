VIA Rail et Alvéole au secours des abeilles





MONTRÉAL, le 22 avril 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion du Jour de la Terre, VIA Rail Canada (VIA Rail) a décidé d'aller au-delà de ses voies en initiant un partenariat avec Alvéole, jeune entreprise canadienne qui fait rimer apiculture, éducation et communauté. Ainsi, VIA Rail réitère son engagement à protéger l'environnement en ajoutant une nouvelle corde à son arc : contribuer au développement d'une ville plus verte. Le partenariat avec Alvéole, consiste à installer des ruches sur les toits de quatre gares : Vancouver, Winnipeg, Ottawa et Québec. De concert avec Alvéole, VIA Rail souhaite collaborer à conscientiser la population urbaine au déclin des abeilles.

Pour la haute saison, chaque gare accueillera deux ruches qui hébergeront jusqu'à 100,000 abeilles. En mai, les ruches seront installées à la gare de Vancouver, alors qu'elles seront mises en place en juin à Winnipeg, Ottawa, Québec. En fin de saison, les ruches auront produit 800 pots de miel, 400 savons, 400 chandelles et 400 baumes à lèvres, lesquels seront offerts à des oeuvres caritatives de chacune des villes. L'hiver, ces dernières seront fermées afin que les abeilles puissent hiberner.

En favorisant une conscience environnementale au sein de la population urbaine, ce partenariat s'inscrit dans la volonté de VIA Rail de sauvegarder l'environnement. En travaillant à la réduction de l'empreinte de carbone, à la diminution des déchets et à l'utilisation efficace des ressources, VIA Rail réitère chaque jour son engagement dans la mobilité durable. Ainsi, elle offre aux Canadiens une alternative respectueuse de l'environnement.

« Le Jour de la Terre est une date importante pour VIA Rail. Nos décisions sont sans cesse guidées par le désir de mitiger les effets de nos activités et celles de nos voyageurs sur l'environnement. Tout en soulignant cet évènement annuel, nous insistons sur le fait qu'à VIA Rail, tous les jours sont Jour de la Terre. C'est à travers des partenariats comme celui avec Alvéole que nous bâtissons les fondations d'une société consciencieuse et responsable. Ce projet a une portée éducationnelle considérable ayant pour but de reconnecter la population urbaine avec la faune et la flore. Tout comme Alvéole, nous souhaitons créer un impact positif et durable pour les générations futures. Ces ruches sont le symbole de notre engagement à amener les Canadiens vers un avenir plus durable. »

Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction de VIA Rail

« Nous sommes emballés par ce tout nouveau partenariat avec VIA Rail, qui met en lumière l'intérêt que voue ce fleuron du transport environnemental canadien à l'éducation», affirme Alex Mclean, cofondateur de l'entreprise sociale et certifiée B Corp. « Les citadins de tous âges et de tous horizons de Vancouver, Québec, Ottawa et Winnipeg profiteront d'enseignements portant sur les abeilles, l'apiculture et les enjeux reliés à l'agriculture industrielle. À terme, nous espérons que la présence des abeilles dans ces quatre gares favorisa la conscience écologique et mettra tout le monde sur la bonne voie pour protéger l'environnement et les populations de pollinisateurs à l'échelle canadienne. En plus, puisque les abeilles butinent la flore dans un rayon de cinq kilomètres de leur ruche, elles produiront, à la fin de la saison, un miel unique à chaque gare; un reflet de l'écosystème unique à ces quatre municipalités canadiennes! »

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et mène à bon port près de 4,8 millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse https://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via

