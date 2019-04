/R E P R I S E -- Le ministre de l'Infrastructure du Canada en tournée en Colombie-Britannique pour annoncer des investissements visant à protéger les collectivités et à favoriser leur croissance/





VICTORIA, BC, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec les collectivités d'un bout à l'autre du pays pour appuyer leurs priorités en matière d'infrastructure.

Le 23 avril 2019, l'honorable François-Philippe Champagne, le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, se rendra dans la région du Grand Victoria pour annoncer le financement de projets qui aideront les collectivités à s'adapter à l'impact grandissant des catastrophes naturelles, comme les inondations, les feux de forêt et les tempêtes hivernales.

Plus tard dans la journée, il fera une autre importante annonce de financement à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique.

Citations

« Les changements climatiques ont de graves répercussions sur les Canadiens d'un bout à l'autre du pays. Les feux de forêt, les inondations et les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquents et compromettent la sécurité des Canadiens et celle de leurs collectivités. C'est pourquoi notre gouvernement investit pour aider les collectivités à résister aux effets croissants des changements climatiques. Ces investissements aideront à protéger la vie et le gagne-pain des Canadiens. Ensemble, nous bâtissons le Canada maintenant pour un avenir durable. »

--François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

Faits en bref

Le plan Investir dans le Canada du gouvernement du Canada prévoit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour les infrastructures publiques partout au pays.

du gouvernement du prévoit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour les infrastructures publiques partout au pays. En partenariat avec les dirigeants provinciaux et municipaux, le gouvernement du Canada investit dans le transport en commun, les infrastructures vertes comme les réseaux de traitement de l'eau, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, ainsi que dans les infrastructures publiques situées dans les collectivités rurales et nordiques.

investit dans le transport en commun, les infrastructures vertes comme les réseaux de traitement de l'eau, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, ainsi que dans les infrastructures publiques situées dans les collectivités rurales et nordiques. L'Entente bilatérale Canada-Colombie-Britannique fournira plus de 4,1 milliards de dollars en financement prévisible et à long terme pour les infrastructures publiques qui comptent le plus pour les Britanno-Colombiens.

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) du gouvernement du Canada est un programme national de 2 milliards de dollars sur 10 ans visant à aider les collectivités à mieux résister aux risques actuels et futurs de catastrophes naturelles. Le FAAC appuiera des projets d'infrastructure de grande envergure d'un coût minimal de 20 millions de dollars.

