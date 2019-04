Les réalisations de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto en matière de durabilité mises en lumière dans son deuxième rapport annuel sur le sujet





TORONTO, le 22 avril 2019 /CNW/ - C'est avec fierté que l'Aéroport Billy Bishop de Toronto présente son deuxième Rapport sur la durabilité, un document annuel décrivant les efforts qu'il déploie constamment dans les quatre secteurs prioritaires qui, ensemble, définissent la durabilité pour lui. Ces secteurs sont la gérance de l'environnement, la participation communautaire, le personnel et la culture, et le rendement économique.

Dans cette deuxième édition de son rapport, l'Aéroport Billy Bishop a précisé ses priorités en matière de durabilité, dans un résumé complet du rendement qui donne un aperçu détaillé des réalisations de l'aéroport liées aux efforts qu'il déploie pour utiliser les meilleures pratiques environnementales dans le cadre de ses opérations. En outre, le résumé du rendement décrit clairement les objectifs de durabilité de l'Aéroport Billy Bishop, et recense les domaines dans lesquels des améliorations pourraient être apportées, car l'aéroport analyse continuellement l'incidence de ses efforts.

En 2018, L'Aéroport Billy Bishop a poursuivi sa démarche visant à implanter des pratiques durables, à soutenir la communauté, à assurer le bien-être de ses employés et à investir dans des programmes et des infrastructures contribuant à la protection de l'environnement et à la croissance de l'économie de Toronto. Voici quelques exemples de ces initiatives :

Achèvement du projet de modernisation du terrain d'aviation de l'Aéroport Billy Bishop , un projet de grande envergure qui a coûté 35 millions de dollars et a notamment permis de remplacer tous les appareils d'éclairage et panneaux de signalisation du terrain d'aviation par de nouveaux systèmes écoénergétiques à diodes électroluminescentes. C'est également dans le cadre de ce projet qu'a été construite l'enceinte entourant la zone où ont lieu les points fixes au sol, une installation grâce à laquelle il n'y a presque plus de plaintes liées aux essais de moteurs.

Poursuite de la démarche consistant à opter pour l'électricité 100 % verte de Bullfrog Power - ce qu'aucun autre aéroport ne fait au Canada .

. Mise sur pied d'un sous-comité communautaire sur le bruit afin de mieux comprendre et atténuer l'impact des opérations aéroportuaires.

Lancement d'un programme axé sur le mieux-être du personnel, afin de promouvoir la santé physique et mentale au travail.

« Qu'il s'agisse de l'aboutissement d'un ambitieux programme de réhabilitation qui a coûté 35 millions de dollars et a permis de moderniser le terrain d'aviation, de la poursuite de la démarche consistant à opter pour l'électricité 100 % verte de Bullfrog Power - ce qu'aucun autre aéroport ne fait au Canada, ou encore de la mise sur pied d'un sous-comité communautaire sur le bruit afin de mieux comprendre et atténuer l'impact sonore de nos opérations, je suis extrêmement fier du chemin que nous avons parcouru jusqu'à présent sur la voie de la durabilité, et il me tarde que nous mettions en oeuvre de nouvelles initiatives en vue de maximiser l'efficacité de nos efforts et d'atteindre nos objectifs environnementaux, a déclaré Gene Cabral, vice-président directeur de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto. Notre démarche d'investissement dans l'avenir à long terme de l'aéroport et d'amélioration de la durabilité de nos opérations vise également à servir la Ville de Toronto. Dans le cadre de cette démarche, nous soutenons l'économie, créons des liens entre les gens et mettons en place des infrastructures et des programmes novateurs qui auront un impact significatif et durable au sein de cette ville de classe mondiale dans laquelle nous avons la chance de vivre. »

Le rapport sur la durabilité de l'Aéroport Billy Bishop a été élaboré en collaboration avec le Delphi Group, un pionnier de la durabilité et de la gestion du risque environnemental, qui a passé plus de 25 années à aider certaines des entreprises canadiennes les plus connues à améliorer la durabilité de leur organisation.

Pour lire le rapport sur la durabilité de l'Aéroport Billy Bishop dans son intégralité, cliquez ici ou rendez-vous à l'adresse suivante : http://www.billybishopairport.com/accueil.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (https://www.billybishopairport.com/accueil).

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des correspondances pour plus de 80 destinations internationales par l'entremise de ses réseaux de lignes aériennes, l'Aéroport Billy Bishop est un important point d'accès international et un moteur essentiel de l'économie de Toronto. Il génère en effet plus de 470 millions de dollars en produit intérieur brut (PIB) et contribue au maintien de 4 740 emplois, dont 2 080 sont directement associés aux opérations aéroportuaires. L'Aéroport Billy Bishop est reconnu pour offrir une expérience de voyage, une efficacité et un service à la clientèle uniques. Il a remporté plusieurs prix déterminés par les passagers et a notamment été nommé l'un des meilleurs aéroports nord-américains, non seulement par le Conseil international des aéroports (ACI), qui lui a décerné le prix de la qualité des services aux aéroports, mais aussi par Skytrax, lors de la remise des World Airport Awards. L'aéroport a également été nommé quatrième meilleur aéroport international par Condé Nast Traveler.

À propos du Delphi Group

Les priorités environnementales décrites dans le Rapport sur la durabilité de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto ont été évaluées par le Delphi Group. Pionnier de la durabilité et de la gestion du risque environnemental, le Delphi Group a passé plus de 25 années à aider certaines des entreprises canadiennes les plus connues à améliorer la durabilité de leur organisation - ainsi que la durabilité des communautés locales et mondiales au sein desquelles elles exercent leurs activités. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à l'adresse suivante : www.delphi.ca.

