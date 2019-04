Suspension de la négociation par l'OCRCVM - HIVE

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Hive Blockchain Technologies Ltd. Symbole à la Bourse de croissance TSX : HIVE (toutes les émissions) Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la...

thierry Ehrmann, fondateur et président d'Artprice : « Trop souvent on se rend compte de la valeur d'une chose, de son importance, quand on l'a perdue ou que l'on a risqué de la perdre. Hier soir, dans le feu qui a ravagé Notre-Dame de Paris, c'est...