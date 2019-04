Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de la Terre





OTTAWA, le 22 avril 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de la Terre :

« À l'occasion du Jour de la Terre, nous nous nous joignons aux gens à travers le monde pour célébrer la planète que nous partageons. Nous faisons également le point sur les défis importants auxquels notre environnement fait face, notamment les changements climatiques.

« À travers le monde, des gens subissent déjà les conséquences dévastatrices des changements climatiques. Qu'il s'agisse du rapport du GIEC (en anglais seulement) de l'automne dernier ou du récent Rapport sur le climat changeant du Canada, le bilan est clair : ce n'est qu'en prenant des mesures ambitieuses et concertées que nous réussirons à protéger l'environnement dont nous dépendons tous, pour notre génération et la suivante. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour préserver notre avenir.

« Ici au Canada, les changements climatiques nous touchent déjà. Le Nord canadien se réchauffe trois fois plus rapidement que le reste du monde. Les glaciers fondent. Le niveau de la mer monte. Nos océans se réchauffent et deviennent plus acides alors qu'ils retiennent du dioxyde de carbone. Inondations, incendies, canicules, tornades : les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent plus intenses et plus fréquents, menaçant les communautés à travers le pays.

« Les Canadiens agissent pour protéger leurs communautés et prennent les devants dans la lutte contre les changements climatiques. Depuis 2015, le gouvernement fédéral est à leurs côtés. Nous avons mis un prix sur la pollution pour réduire les émissions, protéger l'air et l'eau, et créer des nouvelles opportunités pour les entreprises canadiennes. Grâce au budget de 2019, nous rendons les véhicules zéro émission plus abordables et investissons dans les immeubles plus efficaces sur le plan énergétique. De plus, nous appuyons les priorités environnementales des communautés. En travaillant ensemble, avec les provinces et les territoires, les peuples autochtones et les communautés, nous pouvons combattre les changements climatiques et protéger notre qualité de vie aujourd'hui et pour demain.

« Cependant, ces défis d'envergure mondial exigent des solutions à l'échelle mondiale. Le Canada travaille avec ses partenaires à travers le monde pour donner suite à nos engagements de l'Accord de Paris et lutter contre les changements climatiques et leurs conséquences dévastatrices. Nous aidons notamment les pays en développement à assumer les coûts liés aux mesures d'adaptation et de résilience climatique. Les changements climatiques ont des répercussions particulières sur les océans et les communautés côtières. Le Canada est un leader lorsqu'il est question de les protéger, que ce soit grâce à notre Plan de protection des océans sans précédent ou à la Charte sur les plastiques dans les océans lancée lors de notre présidence du G7. Nous travaillons également en partenariat avec le gouvernement du Nunavut et l'Association inuite du Qikiqtani afin d'examiner la possibilité de protéger des secteurs de Tuvaijuittuq. Cette région est considérée comme étant la dernière partie de la région de l'Extrême-Arctique canadien qui devrait conserver la glace de mer d'été jusqu'en 2050 au moins.

« Les changements climatiques touchent chacun d'entre nous. C'est notre Terre qui est en jeu et nous n'en avons qu'une. Notre environnement, c'est notre avenir. Nous allons le défendre pour le bien de tous. »

