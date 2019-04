La ministre Ng annonce un investissement dans le programme d'accélérateur commercial de Toronto





Le gouvernement du Canada investit jusqu'à 6,7 millions de dollars pour aider 1 000 petites et moyennes entreprises ontariennes à exporter

TORONTO, le 22 avril 2019 /CNW/ - Lorsque les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes exportent, elles deviennent plus productives, elles créent des emplois, elles prennent plus vite de l'essor et de l'envergure et elles investissent davantage dans la recherche-développement.

Grâce à 14 accords commerciaux, dont le nouvel Accord de libre-échange nord-américain, l'Accord économique et commercial global et l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, les PME canadiennes ont maintenant accès à 1,5 milliard de clients. Pourtant, elles sont seulement 12 % à exporter.

Pour augmenter les exportations canadiennes outre-mer de 50 % d'ici 2025, le gouvernement a agi en affectant 1,1 milliard de dollars à une Stratégie de diversification des exportations.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, a annoncé l'octroi de 5 millions de dollars de FedDev Ontario à la Chambre de commerce de la région de Toronto (anglais), pour que l'organisme puisse offrir son programme d'accélérateur commercial (Trade Accelerator Program - TAP [anglais]) dans 15 localités du sud de l'Ontario.

La ministre a aussi annoncé un investissement de 1,7 million de dollars, par l'entremise de l'initiative « Réaliser le potentiel d'exportation des PME » d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, dans le cadre de la Stratégie de diversification des exportations, pour que la Chambre de commerce de la région de Toronto puisse offrir son programme TAP dans des localités non desservies du Nord canadien.

Ces investissements visant à étendre la portée du programme TAP aideront jusqu'à 1 000 PME de l'Ontario à exporter vers de nouveaux marchés.

La Stratégie de diversification des exportations fait partie du plan du gouvernement du Canada visant à aider les PME à démarrer leurs activités, à les faire croître et à accéder à de nouveaux marchés.

Citations

« Notre image de marque nationale a retrouvé sa vigueur. La demande et le besoin de produits et services canadiens sont en hausse dans le monde. L'investissement annoncé aujourd'hui dans le programme d'accélérateur commercial de la Chambre de commerce de la région de Toronto aidera quelque 1 000 petites et moyennes entreprises à exporter vers 1,5 milliard de clients devenus accessibles grâce aux nombreux accords commerciaux du Canada. Notre gouvernement, sous la direction du premier ministre Justin Trudeau, concrétise son engagement à aider les petites et moyennes entreprises à démarrer, à croître et à accéder à de nouveaux marchés. »

- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

« Le Canada est connu comme une nation d'innovateurs parce que nos entreprises de pointe ont saisi les possibilités offertes par l'exportation et apportent des biens et services canadiens de grande qualité à de nouveaux marchés. Je suis enchanté de savoir que 1 000 petites et moyennes entreprises compétentes accroîtront leur productivité en tirant parti de l'exportation, grâce au programme élargi d'accélérateur commercial de Toronto. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de FedDev, l'honorable Navdeep Bains

« Notre programme d'accélérateur commercial a vraiment permis à plus de 530 entreprises canadiennes d'aller de l'avant et d'atteindre leurs objectifs. Nous sommes fiers de constater que les participants au programme TAP ont pu augmenter leurs exportations de près de 50 %, et que 85 % d'entre eux sont maintenant présents sur les marchés internationaux. Nous sommes reconnaissants de l'investissement consenti par le gouvernement fédéral qui a permis à 1 000 entreprises de plus de s'engager avec succès sur la voie de l'exportation. »

- Le président de la Chambre de commerce de la région de Toronto, Jan Da Silva

