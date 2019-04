Le Jour de la Terre à l'école publique : le 22 avril et tous les jours!





QUÉBEC, le 22 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des commissions scolaires du Québec, fière partenaire du Jour de la Terre, tient à souligner les efforts de l'ensemble des commissions scolaires et leurs établissements pour augmenter la place du développement durable dans la vie de l'école. Ce faisant, ils contribuent à semer l'étincelle de la préservation de l'environnement chez les élèves, pour aujourd'hui et pour l'avenir.

Lors de l'évènement La planète s'invite à l'école, la FCSQ a signé avec enthousiasme le Pacte de l'école québécoise, enjoignant les élus, les dirigeants, les membres du personnel et les élèves à agir rapidement et concrètement pour sensibiliser les élèves à la protection de l'environnement et pour favoriser l'avènement d'une école écoresponsable.

La FCSQ invite l'ensemble du réseau scolaire à participer activement au Jour de la Terre et à continuer à mettre de l'avant des initiatives liées au développement durable et à la préservation de notre environnement, pour assurer un meilleur avenir à tous.

