ServiceChannel automatise la conformité aux directives de l'EPA concernant les installations

Le nouveau ServiceChannel Refrigerant Tracking Manager rationalise la vérification de l'utilisation de réfrigérant afin d'aider les sociétés à réduire leurs émissions et à certifier des pratiques écologiques

NEW YORK, 22 avril 2019 /PRNewswire/ -- ServiceChannel, plateforme numéro un de la gestion d'installations, a fait part aujourd'hui du lancement de son nouveau ServiceChannel Refrigerant Tracking Manager ('gestionnaire de ServiceChannel pour le suivi de réfrigérant') destiné à aider les sociétés à rester en conformité avec les nouvelles réglementations de l'EPA (Agence américaine de protection de l'environnement) et à obtenir leur certification GreenChill grâce à leur engagement envers la sauvegarde de l'environnement. En appuyant les sociétés cherchant à adhérer à des protocoles spécialisés pour la réparation et la maintenance de biens utilisant des réfrigérants, la nouvelle solution soutient les chaînes d'alimentation, les épiceries de proximité et autres entreprises possédant des actifs dans la « chaîne du froid » pour que leur utilisation de réfrigérant, source de risque, devienne une source de force.

Les pertes de réfrigérant contribuent lourdement au réchauffement climatique. Un système typique de réfrigération de supermarché présente annuellement un taux moyen de fuites de 25 pour cent : en d'autres termes, 206 millions de livres de produits chimiques nocifs sont pompés dans l'atmosphère chaque année rien qu'aux États-Unis. Si ceci n'est pas maîtrisé, l'EPA estime que d'ici 2050 ces fuites constitueront près de 20 pour cent des émissions de gaz à effet de serre.

Afin d'atténuer les impacts environnementaux des réfrigérants, l' EPA's Clean Air Act (Loi de l'EPA sur l'air propre) rend obligatoire des pratiques et vérifications spécifiques pour la réparation, l'entretien et l'élimination des biens réfrigérés. Les sociétés généralement doivent se débattre avec des méthodes manuelles sujettes à erreur pour mettre en place, gérer et vérifier les travaux effectués sur leurs possessions, ceci augmentant leur risque de subir des amendes pouvant atteindre 37 500 $ par jour.

Le ServiceChannel's Refrigerant Tracking Manager réduit ce risque vis-à-vis des réglementations grâce à une automatisation du calendrier de maintenance, réparations et vérifications de suivi sur la base des seuils spécifiques de fuites imposés par l'EPA. En fait, ServiceChannel a déjà permis à ses clients d'obtenir jusqu'à 45 % de réduction de taux global de fuites et peut à présent concourir à leur conformité à ces nouvelles régulations.

Cette solution retrace en outre les informations indispensables sur les réfrigérants, les émissions et les niveaux de frais que les sociétés doivent communiquer à l'EPA pour que leurs pratiques soient certifiées « écologiques » dans le cadre du programme GreenChill de l'EPA. GreenChill est un partenariat entre l'EPA et les détaillants de produits alimentaires afin de réduire les émissions de réfrigérants et leur impact sur le changement climatique. En appuyant sur un bouton, les clients de ServiceChannel peuvent automatiquement générer un rapport qui est transmis à l'EPA.

« Après des décennies de dépendance à des processus manuels inefficaces, il est grand temps que la technologie permette de faire progresser la capacité de gérer de façon proactive et précise ce risque écologique et financier, » a affirmé Tom Buiocchi, PDG de ServiceChannel. « Grâce aux progrès dans le nuage, à l'automatisation et aux technologies mobiles, nous sommes en mesure de procurer aux entreprises les outils qu'il leur faut pour faire ce qui vaut mieux pour l'environnement en assurant le suivi et la maintenance de leurs investissements en réfrigération de façon plus efficace. »

« En tant que chaîne de supermarchés qui créent une ambiance de quartier, nous prenons comme responsabilité le soin apporté à la communauté, mais également à l'environnement, » a ajouté Tim Bowen, directeur de la conformité des réfrigérants pour Tops Markets. « Il est plus que jamais essentiel pour nous d'édifier une entreprise durable qui soit consciente de notre empreinte carbone et responsable des conséquences de nos émissions de carbone. Le recours à la technologie de suivi des réfrigérants nous permet d'assurer un environnement sain et propre pour nos clients, mais aussi d'économiser de l'argent sur les dépenses d'énergie tout en préservant la conformité. »

Le nouveau ServiceChannel Refrigerant Tracking Manager aide les sociétés à :

Réduire leur risque vis-à-vis des réglementations grâce à une automatisation de calendriers basés sur des règles concernant le suivi des vérifications reposant sur le montant des frais et les pourcentages de fuites ;

Rationaliser la tenue de comptes par suivi des certifications de techniciens et enregistrement des historiques de fuites de réfrigérant lorsque des seuils spécifiés sont dépassés ;

Optimiser leurs dépenses en réfrigérant et en investissements de capitaux dans les biens par l'application d'une vue détaillée de l'historique des biens et des inventaires de réfrigérant sur l'ensemble des emplacements ;

Utiliser une seule plateforme pour la gestion des réparations et de la maintenance à la fois des biens réfrigérés et des biens généraux.

ServiceChannel Refrigerant Tracking Manager est généralement disponible dès maintenant. Pour en apprendre davantage, visiter : https://servicechannel.com/service-automation/refrigerant-tracking-manager/

À propos de ServiceChannel

ServiceChannel transforme la gestion d'installations pour les marques qui veulent offrir une exceptionnelle satisfaction de la clientèle sur l'ensemble de leurs emplacements physiques grâce à une performance de pointe dans leurs opérations. Les cadres et dirigeants d'installations chez plus de 500 marques mondiales comme Bloomin' Brands, Cole Haan, CVS Health, Louis Vuitton et Under Armour apprécient la plateforme ServiceChannel pour sa place de marché regroupant 50 000 sociétés prestataires de services, applications dans le nuage, analytique et intelligence pour leurs dépenses annuelles de réparations et maintenance se chiffrant en milliards de dollars. ServiceChannel est une société privée financée par Accel, avec des bureaux à New York City, Pleasanton en Californie, North Andover dans le Massachusetts et Londres. Pour davantage de renseignements, visiter https://servicechannel.com/

