Sofinnova Investments annonce l'entrée de Maha Katabi (Ph. D.), chevronnée de l'industrie, en qualité de partenaire





MENLO PARK, California, 22 avril, 2019 /CNW/ - Sofinnova Investments, une société d'investissement biopharmaceutique au stade clinique, annonce l'entrée de Maha Katabi (Ph. D.) dans son équipe d'investissement, en qualité de partenaire.

Sofinnova a le plaisir d'annoncer que Maha Katabi (Ph. D.) a rejoint la société en qualité de partenaire. C'est une investisseuse chevronnée dans des entreprises biopharmaceutiques, avec plus de 18 années d'investissement de capital de risque et de gestion de portefeuille d'actions de sociétés ouvertes. Avant la création d'Oxalis en 2018, et depuis 2008, Maha était partenaire à Sectoral Asset Management où elle a formé et dirigé une équipe d'investissement et un conseil consultatif spécialisés, visant à favoriser les investissements dans des entreprises privées. De plus, elle a géré un portefeuille pour une famille de fonds communs qui avait investi dans des entreprises de soins de santé cotées en bourse et privées. Avant son poste à Sectoral, Maha était vice-présidente à Ventures West Management, une société de capital de risque axée sur la technologie et sur les sciences de la vie au Canada et aux États-Unis. Elle a commencé sa carrière dans le domaine du capital de risque en 1999 à T2C2 Capital Bio, un fonds de stimulation qui cible les jeunes entreprises canadiennes.

« Nous sommes convaincus que Maha est une investisseuse exceptionnelle qui a fait ses preuves avec des acquisitions et des appels publics à l'épargne réussis », a déclaré Jim Healy, M.D., Ph. D., et associé commandité à Sofinnova. « Nous avons de la chance de voir Maha rejoindre notre équipe. À notre avis, son expérience offrira une perception d'experte qui apportera une valeur considérable à l'expansion de nos capacités d'investissement. »

« J'ai eu le plaisir de travailler avec Sofinnova de nombreuses fois dans le passé. Nous avons récemment co-investi dans Ascendis (ASND) et Apellis (APLS), et je suis ravie de me joindre à une équipe aussi dynamique avec une longue histoire d'investissements importants dans le domaine thérapeutique, » a déclaré Maha Katabi (Ph. D.).

En plus de la participation de Maha Katabi (Ph. D.), Sofinnova ouvrira également un nouveau bureau à Montréal, Québec. Grâce à ce dernier, la société pourra collaborer plus étroitement avec des entreprises de biotechnologie basées sur la côte est, en Europe et au Canada. Ainsi, Sofinnova aura trois bureaux : Menlo Park, Ca.; San Diego, Ca.; Montréal, Québec.

À propos de Sofinnova Investments

Depuis sa création en 1974, Sofinnova a financé des contrats à terme. Nous sommes une entreprise d'investissement biopharmaceutique au stade clinique avec près de 1,8 milliard de dollars d'actifs sous gestion et de capital engagé. Nous investissons à la fois dans des capitaux propres privés et publics d'entreprises axées sur la thérapeutique. Nous avons pour objectif l'établissement actif de partenariats avec des entrepreneurs aux États-Unis et en Europe, à toutes les étapes de la formation de l'entreprise. Du développement de médicaments à la mise sur pied d'une entreprise, en passant par le processus réglementaire et le PAPE, nous nous employons à être des membres du conseil d'administration sérieux et coopératifs, ainsi que d'excellents partenaires à tous les niveaux. Nous cherchons à bâtir des entreprises de classe mondiale qui souhaitent améliorer considérablement l'état actuel des soins médicaux et, en fin de compte, la vie des patients. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur le site www.sofinnova.com.

