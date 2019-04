/R E P R I S E -- Avis aux médias - Max Parrot, planchiste professionnel et athlète olympique, et la SLLC feront une annonce lors d'une conférence de presse/





MONTRÉAL, le 17 avril 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC) et Max Parrot, planchiste professionnel et médaillé d'argent olympique ayant reçu un diagnostic de lymphome hodgkinien, feront une annonce lors d'une conférence de presse.

Événement : Conférence de presse

Date : Le mardi 23 avril 2019

Heure : 11h

Lieu : Financière Liberté 55

1350, boulevard René-Lévesque Ouest, 3e étage

Montréal QC H3G 1T4

À propos de la Société de leucémie et lymphome du Canada

La Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC) est le plus grand organisme de santé bénévole canadien se consacrant au financement de la recherche sur les cancers du sang. La SLLC finance la recherche vitale sur les cancers du sang dans tout le pays et fournit de l'information et des services de soutien gratuits aux patients et aux proches aidants. Notre mission est de guérir la leucémie, le lymphome, la maladie de Hodgkin et le myélome, et d'améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille. Pour en savoir plus, visitez www.sllcanada.org.

Pour obtenir de l'information personnalisée sur la maladie, les traitements et les services de soutien, les patients peuvent communiquer avec notre personnel au 1-833-222-4884. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.

