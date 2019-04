Tweed et TerraCycle s'unissent pour offrir le programme de recyclage des emballages de cannabis partout au Canada





SMITHS FALLS, ON, le 22 avril 2019 /CNW/ - En ce jour de la Terre, la marque de cannabis la plus connue au Canada est fière de lancer officiellement le programme de recyclage de Tweed et TerraCycle partout au Canada. Le programme était auparavant offert dans certaines boutiques et provinces, mais l'annonce d'aujourd'hui marque le lancement du premier programme de recyclage des emballages de cannabis à l'échelle du pays.

Alors que nous approchions de la date de la légalisation du cannabis à usage récréatif au Canada, Tweek constatait qu'il fallait trouver une solution pour détourner des décharges tous les nouveaux récipients, tubes et emballages produits par le secteur et les recycler pour en faire d'autres produits.

Lancé en octobre 2018, le programme de recyclage des emballages de cannabis de Tweed et TerraCycle vise à récupérer tous les récipients des producteurs autorisés, notamment les boîtes, les sacs de plastique, les tubes et les bouteilles comportant des bouchons de sécurité pour enfants, qui sont reconnus pour être difficiles à recycler. Depuis son lancement, ce programme gratuit de recyclage des emballages de cannabis a détourné plus de 165 000 récipients des décharges. Le programme est actuellement en vigueur dans plus de 106 points de vente au détail légaux de cannabis partout au Canada, y compris dans les boutiques de Tweed et Tokyo Smoke, et chez certains détaillants tiers. En plus des points de dépôts dans les boutiques participantes, les consommateurs ont la possibilité de s'inscrire en ligne à l'adresse Tweed.com afin qu'on vienne cueillir et recycler leurs récipients.

« En tant que membres d'une communauté, nous nous sommes rapidement réunis pour nous pencher sur la préoccupation concernant la viabilité de notre secteur et je suis fière de ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant. Plus de 165 000 récipients ont déjà été récupérés au moyen du programme de Tweed et TerraCycle. Ils seront extrudés en granules de plastique afin d'en faire de nouveaux produits », a indiqué Hilary Black, agente d'intervention principale de l'entreprise, à propos du succès du programme jusqu'à maintenant. « Grâce à la prochaine phase du programme de recyclage de Tweed et TerraCycle, nous sommes heureux de pouvoir étendre cette initiative à encore plus de collectivités partout au Canada et nous allons poursuivre nos efforts pour réduire les déchets dans l'ensemble du pays."

« En nous associant à Tweed, nous offrons aux consommateurs un moyen facile et gratuit de détourner les emballages de cannabis des décharges », a déclaré Tom Szaky, chef de la direction de TerraCycle. « Grâce à cette solution novatrice de recyclage, ces emballages sont recueillis à l'échelle nationale chez tous les producteurs autorisés et modifiés afin de leur donner une seconde vie en tant que produit différent, allongeant ainsi le cycle de vie du matériel d'emballage. »

Le programme de recyclage des emballages de cannabis est une initiative continue, accessible à tout particulier ou consommateur de produits de cannabis légal ou à tout détaillant public, privé ou en ligne titulaire d'une licence de distribution de produits de cannabis dans sa province respective. Pour en savoir plus sur le programme, visitez le site terracycle.ca/tweed ou tweed.com/recycle.

Tweed

Tweed est une entreprise de production de cannabis reconnue à l'échelle mondiale et une filiale de Canopy Growth Corporation (TSX: WEED, NYSE: CGC ). La société a mis en place un vaste et solide réseau en mettant l'accent sur des produits de qualité et des relations constructives avec sa clientèle. Tweed ne fait pas que vendre du cannabis, elle encourage les discussions au sujet d'un produit dont on a tous entendu parler sans toutefois bien le connaître. Elle est accessible et amicale, tout en étant fiable et digne de confiance.

En plus de concevoir des produits de cannabis sécuritaires, de haute qualité et de premier ordre, Tweek ouvre la voie en s'assurant que le secteur du cannabis légal croît de façon responsable et oeuvre au service du bien. Cela inclut la création de Hi, un partenariat entre Tweed, Uber et MADD Canada afin de sensibiliser les gens sur les dangers de conduire sous l'influence du cannabis. La société soutient l'éducation des conseillers en cannabis de partout au pays et, au cours des quatre prochaines années, le Tweed Collectif investira 20 millions de dollars dans des initiatives sociales et responsables qui transformeront nos lieux de vie et nos façons de vivre de manières significatives. Ce ne sont là que quelques façons dont Tweed contribue au développement de cet incroyable nouveau secteur.

Pour en savoir plus, consultez le site tweed.com/fr .

Terracycle

TerraCycle est une société de gestion des déchets novatrice dont la mission est d'éliminer la notion de déchet. Exerçant ses activités à l'échelle nationale dans 21 pays, TerraCycle établit des partenariats avec des entreprises de produits de consommation, détaillants, municipalités et installations de premier ordre en vue de recycler les produits et emballages, des couches souillées en passant par les mégots de cigarettes, qui se retrouveraient autrement dans les décharges ou incinérés. De plus, TerraCycle collabore avec des entreprises de produits de consommation de premier ordre en vue d'incorporer les flux de déchets qui se recyclent difficilement, comme le plastique dans les océans, à leurs produits et emballages. Depuis sa fondation il y a quinze ans, TerraCycle a remporté plus de 200 prix en matière de développement durable et a fait don de plus de 44 millions de dollars à plusieurs écoles et organismes de bienfaisance. Pour en apprendre davantage au sujet de TerraCycle ou participer à ses programmes de recyclage, consultez le https://www.terracycle.com/fr-CA/.

