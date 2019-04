ITT Goulds Pumps annonce sa nouvelle pompe IC Open Impeller i-FRAME®, qui vient étendre la gamme de pompes conformes à la norme ISO





SENECA FALLS, New York, 22 avril 2019 /PRNewswire/ -- La marque Goulds Pumps d'ITT Inc. (NYSE : ITT) est fière d'annoncer le tout dernier ajout de sa gamme diversifiée de pompes conformes à la norme ISO : la pompe ITT Goulds Pumps IC Open (ICO) Impeller i-FRAME. Conçue pour gérer des boues chimiques et des déchets liquides, ainsi que pour les applications complexes en matière de produits alimentaires et de boissons, l'ICO améliore la conception de pompe IC standard grâce à une turbine ouverte destinée à améliorer les performances lors de la gestion des éléments solides. En outre, cette nouvelle caractéristique fait de l'ICO un produit idéal pour les applications de gestion de l'air et du gaz.

Disponible dans 34 tailles et trois matériaux différents, l'ICO est conçue conformément aux dimensions ISO 2858 et aux normes de haute performance de l'ISO 5199. Outre la turbine ouverte, la pompe est équipée de brides percées selon la norme DIN/ISO ou ANSI, ainsi que d'une conception modulaire de quatre corps de palier, qui maximisent le caractère interchangeable de ses 34 tailles.

Parmi les autres caractéristiques clés du produit figurent :

Une conception hydraulique de classe mondiale pour des performances et une fiabilité maximales

Peut accueillir des flux jusqu'à 400 m 3 /heure et s'élever jusqu'à 150 m à des températures allant de -40ºC à +280ºC

/heure et s'élever jusqu'à 150 m à des températures allant de -40ºC à +280ºC Chambre étanche cyclonique dotée d'un retrait de chaleur amélioré pour une durée de vie supérieure du joint, et conception à rainure hélicoïdale brevetée qui élimine les éléments solides de la zone d'étanchéité, réduisant ainsi la nécessité d'évacuation et de maintenance

Châssis électrique i-FRAME très résistant pour éviter les défaillances de roulement de la pompe et les immobilisations coûteuses de la pompe

Conduits en acier inoxydable pour une maintenance facile

Conception modulaire et nature interchangeable avec toutes les pièces d'extrémité électriques IC pour aider à réduire l'inventaire des pièces des clients

Capteur i-ALERT®2 pour un contrôle continu de la santé de la machine et une détection précoce des défaillances de la machine

ICO est un nouvel ajout performant à la gamme de pompes de traitement ITT Goulds Pumps. Pour en savoir plus sur cette solution de pompage haute performance, rendez-vous sur gouldspumps.com/ICO.

À propos d'ITT

ITT est un fabricant diversifié leader de composants critiques hautement techniques et de solutions technologiques personnalisées destinés aux marchés des transports, de l'industrie, ainsi que du pétrole et du gaz. S'appuyant sur son expérience en matière d'innovation, ITT s'associe avec ses clients pour délivrer des solutions durables aux secteurs clés qui soutiennent notre mode de vie moderne. Basée à White Plains, dans l'État de New York, ITT compte des employés dans plus de 35 pays et commercialise ses produits dans près de 125 pays au total. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 2,75 milliards $ en 2018. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.itt.com.

À propos d'ITT Goulds Pumps

La marque ITT Goulds Pumps fait partie des marques les plus largement réputées et reconnues dans le secteur mondial des pompes, et dessert plusieurs clients des marchés du pétrole et du gaz, des mines, de la production électrique, de la chimie, des pâtes et papiers, et autres marchés industriels généraux. En tant qu'unique fabricant à généraliser le contrôle numérique sur toutes les pompes de traitement, ITT Goulds Pumps continue de s'inscrire à la tête du secteur à la fois en termes de conception de pompes mécaniques et d'adoption de technologies intelligentes.

