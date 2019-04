/R E P R I S E -- Avis aux médias - Transat A.T. inc. - Préavis média - Assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires/





MONTRÉAL, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances, qui oeuvre dans le transport aérien, l'hôtellerie, les forfaits voyages et la distribution, tiendra son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires le 30 avril prochain. Les médias sont invités à assister à l'assemblée. Une rencontre de presse, présidée par M. Jean-Marc Eustache, président du conseil et président et chef de la direction, Mme. Annick Guérard, chef de l'exploitation et M. Denis Pétrin, vice-président, finances et administration et chef de la direction financière, suivra l'assemblée.

Assemblée des actionnaires :

Le mardi 30 avril 2019, à 10 h

New Residence Hall de l'Université McGill

Salle de bal

3625, avenue du Parc, Montréal

Diffusion Web : inscrivez-vous ici.

Rencontre de presse :

Après l'assemblée, vers 11 h 00, salle du Parc

SOURCE Transat A.T. Inc.

Communiqué envoyé le 22 avril 2019 à 08:00 et diffusé par :