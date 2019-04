Un parcours de parent : faire la lumière sur la fertilité lors de la Semaine canadienne de sensibilisation sur l'infertilité





MISSISSAUGA, ON, le 22 avril 2019 /CNW/ - Un couple canadien en âge de procréer sur six éprouve des difficultés à concevoiri, et ce chiffre a doublé depuis les années 1980ii. La Semaine canadienne de sensibilisation sur l'infertilité se déroule du 22 au 27 avril, et EMD Serono, Canada veut attirer l'attention sur l'impact considérable de l'infertilité pour encourager les couples à s'éduquer sur la santé reproductive et sur la planification familiale.

L'infertilité peut être définie par l'incapacité d'arriver à une grossesse clinique après douze mois de tentative de conception sans utiliser de moyen de contraception. Une consultation sur la fertilité peut être recommandée après un an de tentative de conception pour les femmes de moins de 35 ans et six mois pour les femmes de plus de 35 ansiii. L'âge, la durée de temps pendant laquelle on essaie de concevoir, les niveaux hormonaux, les antécédents médicaux, et d'autres facteurs peuvent avoir un impact sur la fertilitéiv.

« Lorsque mon mari et moi avons appris que nous aurons besoin d'aide pour fonder une famille, nous ne savions vraiment pas à quoi nous attendre, » a dit Breya Rolt, une mère d'un premier enfant qui vit à Burlington, en Ontario. « Personne ne parle vraiment de problèmes de fertilité jusqu'à ce qu'ils nous concernent. Quand nous avons commencé à parler de notre expérience, nous avons été surpris de voir qu'il y avait autant de personnes dans le même bateau. »

On pense souvent que les problèmes de fertilité prennent source dans le système reproductif féminin, mais les hommes ont en fait presque autant de chances que les femmes d'être touchés par des problèmes de fertilitévi. Les spécialistes de la fertilité peuvent faire des recommandations pour aider les couples à concevoir de façon naturelle ou avec l'aide des technologies de reproduction assistée. Par contre, certains couples peuvent parfois refuser ou reporter de tels traitements en raison des préjugés perçus en lien avec les problèmes de fertilité.

« Prendre la décision de fonder une famille est généralement une chose assez intime, et on peut sentir qu'on perd un peu de cette intimité lorsque l'on demande de l'aide extérieure. Mais ce que nous avons perdu en intimité, nous l'avons gagné en soutien. Nous sommes reconnaissant envers la formidable équipe de médecins et d'infirmières à notre clinique de fertilité, qui nous a aidé à réaliser notre rêve de fonder une famille, » ajoute Breya Rolt.

Il est important pour les couples qui essaient de concevoir de s'éduquer sur la santé reproductive et sur les différents traitements de fertilité.

« Il n'est jamais trop tôt pour parler de fertilité avec votre médecin de famille ou votre obstétricien/gynécologue, » dit Dr Shannon Corbett, directrice médicale et partenaire au Reproductive Care Center. « En apprendre plus sur son système reproductif est une partie importante de la planification familiale. Les couples qui essaient de concevoir sont encouragés à avoir ces discussions avec leur docteur, pour mieux comprendre leurs options et afin de prendre la meilleure décision pour eux et leur famille, peu importe à quelle étape ils en sont dans leur parcours vers la fertilité. »

À propos de l'infertilité

Un couple canadien en âge de procréer sur six éprouve des difficultés à concevoirvii. L'infertilité peut être définie par l'incapacité d'arriver à une grossesse clinique après douze mois de tentative de conception sans utiliser de moyen de contraception. Une consultation sur la fertilité peut être recommandée après un an de tentative de conception pour les femmes de moins de 35 ans et six mois pour les femmes de plus de 35 ansviii.

Les problèmes de fertilité peuvent affecter les hommes comme les femmes, ou une combinaison des deux. Chez les hommes, les causes de problèmes de fertilité peuvent inclure une mauvaise qualité des spermatozoïdes, l'absence ou un faible taux de spermatozoïdes, un antécédent d'infection transmissible sexuellement et un déséquilibre hormonalix. Les causes potentielles chez la femme incluent l'âge (la fertilité baisse après l'âge de 35 ans), des problèmes liés à la production d'ovules, un antécédent d'infection transmissible sexuellement, certains problèmes touchants l'utérus ou les trompes de Fallope, l'endométriose, un déséquilibre hormonal ou une ménopause précocex.

À propos d'EMD Serono

EMD Serono, Canada est la société biopharmaceutique canadienne affiliée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne. EMD Serono, Canada a su intégrer une science de pointe, des produits et dispositifs novateurs, et s'imposer comme chef de file dans l'industrie par ses programmes d'accès et de soutien aux patients. EMD Serono, Canada possède une vaste expertise en neurologie, fertilité et endocrinologie, en plus de détenir un solide portefeuille de traitements potentiels en neurologie, oncologie, immunologie et immuno-oncologie. Aujourd'hui, EMD Serono, Canada emploie plus de 100 personnes au Canada, depuis son siège social situé à Mississauga, Ontario.

À propos de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne

Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, est une entreprise de sciences et technologie de pointe dans les domaines de la santé, des sciences de la vie et des matériaux de haute performance. Environ 52 000 employés travaillent à faire une différence positive dans la vie de millions de personnes en créant des manières de vivre plus viables et agréables. La compagnie touche à tout, depuis l'avancement des technologies de manipulation des gènes et de la découverte de moyens uniques pour traiter les maladies les plus complexes jusqu'à la facilitation de l'intelligence des appareils. En 2018, Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne a généré des ventes de 14,8 milliards d'euros, réparties dans 66 pays.

La compagnie détient les droits mondiaux du nom et de la marque « Merck ». Les seules exceptions sont au Canada et aux États-Unis, où Merck KGaA, Darmstadt exerce ses activités commerciales sous les dénominations EMD Serono en santé, MilliporeSigma dans les sciences de la vie et EMD Performance Materials. Depuis sa fondation en 1668, l'exploration scientifique et l'esprit d'entreprise responsable sont au coeur des avancées technologiques et scientifiques de la compagnie. À ce jour, la famille fondatrice conserve une participation majoritaire dans le groupe d'entreprises coté en Bourse.

