Le Vote Saveur M&M'S® est arrivé au Canada, cette fois avec une touche internationale!





Trois nouvelles saveurs en édition limitée : Arachides Jalapeño mexicain, Arachides Caramel anglais et Arachides Noix de coco thaï. Les Canadiens et Canadiennes pourront voter pour leur préférée!

MONTRÉAL, le 22 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, M&M'S® annonce que le futur des saveurs se trouve encore une fois entre les mains des Canadiens et Canadiennes, grâce au retour du Vote Saveur M&M'S® avec des saveurs du monde entier. M&M'S® a voyagé partout sur la planète pour trouver l'inspiration afin de créer trois nouvelles saveurs en édition limitée : Arachides Jalapeño mexicain, Arachides Caramel anglais et Arachides Noix de coco thaï. Les nouvelles saveurs sont en vente dès aujourd'hui chez les détaillants sélectionnés et les amateurs pourront voter, une fois par jour, pour leur saveur préférée jusqu'au 24 juin 2019.

L'an dernier a marqué le lancement du Vote Saveur M&M'S® au Canada, lorsque les votes ont déferlé dans la plus grande excitation. Suite à la popularité de cette campagne, M&M'S® se réjouit de ramener l'effervescence du Vote Saveur aux Canadiens et Canadiennes, avec de nouvelles saveurs exotiques provenant du monde entier.

Chaque nouvelle saveur de M&M'S® inspirée par un pays différent est enrobée du chocolat au lait M&M'S®. La saveur Arachides Jalapeño mexicain est épicée avec un petit goût qui a du piquant, alors que la saveur Arachides Caramel anglais offre le savoureux parfum du caramel anglais qui nous transporte en plein coeur de l'Angleterre. Arachides Noix de coco thaï nous séduit avec son goût doux et savoureux de noix de coco, provenant tout droit des plages de la Thaïlande.

«?L'an dernier, la campagne Vote Saveur a prouvé que les Canadiens aiment essayer de nouvelles choses et n'ont pas peur d'une petite compétition amicale. Nous voulions ramener le plaisir du Vote Saveur M&M'S® avec trois saveurs inattendues, indique Brittany Compton, directrice marketing à Mars Wrigley Confectionery. Cette année, nous nous sommes inspirés de saveurs mondiales, reflétant ainsi la tendance croissante du voyage et des saveurs audacieuses et aventureuses. Nous sommes vraiment heureux de présenter ces nouvelles saveurs aux Canadiens et de voir laquelle remportera leur vote!?»

Les Canadiens et Canadiennes sont invités à essayer les trois saveurs et à voter en ligne, soit sur FlavourVote.MMS.com ou sur les réseaux sociaux en ajoutant l'un des mots-clics suivants : #VoteJalapenoMexicain, #VoteCaramelAnglais ou #VoteNoixDeCocoThai. Chaque mot-clic compte comme un vote. Les amateurs qui voteront en ligne pourront participer au concours Vote Saveur internationale pour obtenir une chance de gagner des prix excitants.

La saveur ayant récolté le plus grand nombre de votes sera annoncée en août 2019 et fera partie de la gamme M&M'S®, disponible à la vente dans les magasins à travers le pays pendant 18 mois.

Pour plus d'informations, les amateurs peuvent visiter les pages Facebook , Instagram ou le site www.mms.com [en anglais seulement] de la marque M&M'S®.

*Les réactions publiées dans les réseaux sociaux Instagram et Twitter qui comptent au moins l'un des mots-clics officiels seront comptabilisées en tant que votes.

