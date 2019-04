Les personnes atteintes d'amyotrophie spinale en Saskatchewan ont maintenant accès à SPINRAZA(MC) (nusinersen)





Le gouvernement provincial de la Saskatchewan vient d'aviser les médecins traitants qu'il permettra aux patients atteints d'amyotrophie spinale (AS) d'accéder au traitement par SPINRAZA MC

La Saskatchewan est la seconde province ayant accepté de rembourser ce médicament transformateur pour une vaste gamme de patients atteints d'AS, comme le Québec l'a fait récemment

MISSISSAUGA, ON, le 22 avril 2019 /CNW/ - Biogen Canada applaudit la décision prise par le gouvernement de la Saskatchewan, grâce à laquelle les patients atteints d'amyotrophie spinale (AS) auront accès à SPINRAZAMC (nusinersen), le premier et le seul médicament approuvé pour traiter la cause fondamentale de cette maladie.

Le ministère de la Santé de la Saskatchewan a décidé d'élargir l'accès à SPINRAZAMC de façon à le mettre à la disposition des patients suivants, en plus des patients atteints d'AS de type I :

Les patients pré-symptomatiques avec deux ou trois copies du gène SMN2;

Les patients jusqu'à l'âge de 18 ans, présentant des symptômes apparaissant après six mois et n'ayant jamais atteint la capacité de marcher de manière autonome;

Les patients qui peuvent avoir atteint la capacité de marcher de manière autonome (type III) ainsi que les patients de type II et de type III âgés de plus de 18 ans sont encouragés à consulter leur médecin traitant afin de soumettre une demande au cas par cas.

« Nous sommes ravis d'apprendre que les patients atteints d'amyotrophie spinale en Saskatchewan auront maintenant accès au seul médicament permettant de traiter cette maladie. Grâce à cette décision, que les patients de la province attendaient depuis plus de deux ans, le traitement par SPINRAZAMC sera remboursé pour une gamme élargie de types d'AS dont ils sont atteints. Cette nouvelle ravive l'espoir chez les patients atteints d'AS et nous espérons que les autres provinces canadiennes ne tarderont pas à suivre l'exemple du Québec et de la Saskatchewan », déclare Mme Susi Vander Wyk, directrice administrative, Cure SMA Canada.

Dans le cadre du vaste programme de développement de Biogen comportant une abondance d'études cliniques, SPINRAZAMC a amélioré significativement les taux de survie et les fonctions motrices chez de nombreux patients de tout âge et présentant divers types d'AS. SPINRAZAMC a obtenu l'homologation de Santé Canada en juin 2017. Biogen continue à innover dans le domaine du traitement de l'amyotrophie spinale. Ses travaux soutenus ont produit de nouvelles données concernant les adultes et les nourrissons. Ces données seront présentées dans le cadre du congrès clinique et scientifique de la Muscular Dystrophy Association (MDA) se déroulant la semaine dernière aux États-Unis.

« L'équipe chez Biogen Canada est heureuse d'apprendre que la Saskatchewan a décidé, comme la province de Québec, de rendre le traitement par SPINRAZAMC accessible à une vaste gamme de patients atteints d'amyotrophie spinale. Cette décision vient confirmer que les autorités au Canada et à travers le monde reconnaissent les avantages et le profil d'efficacité de SPINRAZAMC chez cette population de patients et illustre l'importance de trouver une solution durable pour les patients atteints. Biogen Canada poursuit ses délibérations avec les autres gouvernements provinciaux pour les inciter à suivre l'exemple du Québec et de la Saskatchewan en permettant aux patients atteints d'amyotrophie spinale d'accéder au premier et seul médicament disponible pour traiter cette maladie », ajoute Mme Marina Vasiliou, vice-présidente et directrice générale de Biogen Canada.

À propos de l'amyotrophie spinale

L'amyotrophie spinale (AS), une maladie neurodégénérative et invalidante, est la principale cause génétique de décès chez les enfants en bas âge. Les enfants atteints de la forme la plus grave d'amyotrophie spinale survivent rarement au-delà de l'âge de deux ans. L'amyotrophie spinale est une maladie rare dont l'incidence est d'environ 1 cas sur 10 000 naissances vivantes.

L'amyotrophie spinale est caractérisée par le manque ou l'absence de neurones moteurs, aussi appelés motoneurones, dans la moelle épinière et la partie inférieure du tronc cérébral. Cette pénurie entraîne l'atrophie et l'affaiblissement marqués des muscles. Avec le temps, les personnes atteintes du type d'AS le plus grave peuvent devenir paralysées et avoir de la difficulté à exécuter les fonctions essentielles à la vie, notamment la respiration et la déglutition.

À propos de SPINRAZAMC (nusinersen)

Maintenant disponible dans plus de 40 pays, SPINRAZAMC est le premier et le seul médicament approuvé pour le traitement de l'amyotrophie spinale (AS). Au 31 décembre 2018, le nombre de personnes recevant SPINRAZAMC pour traiter leur AS dépassait 6600 à travers le monde. Ce nombre comprend les sujets des études cliniques, les patients inscrits au Programme d'accès élargi et l'ensemble de patients recevant SPINRAZAMC depuis son lancement sur le marché.

À propos de Biogen

La mission de Biogen est claire : innover en neuroscience. Biogen découvre, met au point et commercialise des médicaments novateurs à l'échelle mondiale pour venir en aide aux personnes atteintes de maladies neurologiques et neurodégéneratives graves. Fondée in 1978 par Charles Weissman, Heinz Schaller, Kenneth Murray et par les lauréats du prix Nobel Walter Gilbert et Phillip Sharp, Biogen fut l'une des premières sociétés de biotechnologie à voir le jour. Aujourd'hui, l'entreprise offre la gamme de produits la plus renommée pour traiter la sclérose en plaques, vient de lancer le premier traitement approuvé pour l'amyotrophie spinale et cherche à faire avancer les travaux de recherche en neuroscience, notamment dans les domaines suivants : maladie d'Alzheimer et démence, sclérose en plaques et neuro-immunologie, troubles moteurs, troubles neuromusculaires, douleur, ophtalmologie, neuropsychiatrie et troubles neurologiques aigus. De plus, Biogen fabrique et commercialise des produits biologiques ultérieurs, inspirés de produits innovants.

Nous affichons régulièrement dans notre site web www.biogen.ca des renseignements que les investisseurs pourraient juger importants. Pour en savoir davantage, veuillez visiter www.biogen.ca et suivre nos activités dans les médias sociaux - Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube.

