Le marathon international «?The Belt and Road?» Shaanxi Xi'an (Samsung)?2019 City Wall International Marathon a lieu à Xi'an, en Chine





XI'AN, Chine, 22 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le marathon international «?The Belt and Road?» Shaanxi Xi'an (Samsung)·2019 City Wall International Marathon a été lancé le 20 avril 2019 à 8 h 30 à Xi'an, dans la province du Shaanxi, en Chine, réunissant 5 000 coureurs de 28 pays et régions du monde entier, dont la Grande-Bretagne, la Chine, l'Allemagne, la Corée du Sud et les États-Unis. L'événement est géré exclusivement par Amazing China Sports Management Co, Ltd.

Les fortifications de Xi'an, également connues sous le nom de remparts de Xi'an, ont des racines historiques et culturelles profondes et attirent chaque année des millions de touristes chinois et internationaux. L'événement a suscité un attrait majeur pour le mur de la part des nombreux coureurs puisqu'il s'agit du seul marathon au monde qui se déroule le long d'une ancienne muraille complète. Avec la dynastie Xin comme toile de fond créative, l'une des périodes importantes de l'histoire chinoise, le marathon de cette année est une combinaison de culture traditionnelle et de mode.

Les remparts de Xi'an sont l'une des fortifications de l'ancienne ville chinoise les mieux préservées et l'une des rares encore entièrement intactes. C'est aussi un patrimoine historique et culturel qui a besoin de la protection collective de tous les citoyens chinois. Cette année, la Xi'an City Wall Conservation Foundation et le comité organisateur du marathon international City Wall International Marathon ont travaillé ensemble pour inclure le City Wall Guardian Program dans l'événement, contribuant ainsi aux actions de la ville pour protéger les reliques culturelles que sont les remparts et préserver la culture traditionnelle liée aux fortifications.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/874720/Amazing_China_Sports_Management.jpg

Communiqué envoyé le 22 avril 2019 à 06:16 et diffusé par :