Dathena nomme Christophe Aulnette au poste de Président Exécutif





SINGAPOUR, le 22 avril 2019 /PRNewswire/ -- Dathena a le plaisir d'annoncer la nomination de Christophe Aulnette au poste de Président Exécutif. Il succède à Phillipe Eyries, qui prend la présidence des opérations suisses de Dathena en tant que président de Dathena SA.

Christophe Aulnette a plus de 30 ans d'expérience dans le management et le développement de sociétés technologiques tant en Europe qu'en Asie : il a passé 17 ans chez Microsoft, où il a occupé de nombreux postes de direction avant de devenir PDG de Microsoft France en 2001. Il a ensuite exercé des fonctions de PDG et membre de conseils d'administration, dans plusieurs entreprises technologiques, dont il a accéléré la croissance et le développement international.

Aux côtés des dirigeants de Dathena, Christophe Aulnette les conseillera sur la stratégie de développement, sur l'expansion internationale ainsi que sur la supervision de partenariats stratégiques tels que ceux développés avec Microsoft et Thales.

Christophe Aulnette a déclaré : « Au plan mondial, les entreprises sont confrontées à une énorme pression pour reprendre le contrôle sur leurs données et prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les fuites d'informations sensibles. En tirant parti de la puissance de l'intelligence artificielle, Dathena propose des solutions innovantes d'une précision et d'une rapidité sans précédent pour identifier, classer et protéger les informations confidentielles. Je suis très heureux de faire partie de l'équipe et de contribuer à la mise en oeuvre d'un ambitieux plan de développement mondial. »

Christopher Muffat, fondateur et PDG de Dathena, ajoute : « Nous sommes ravis de pouvoir compter sur le talent et la vaste expérience de Christophe Aulnette. Christophe a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de notre stratégie et de notre modèle économique. Je suis impatient de collaborer étroitement avec lui et avec notre conseil d'administration dans cette phase d'hyper croissance. »

Pour en savoir plus sur Dathena, rendez-vous sur www.dathena.io et retrouvez Dathena sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram

À propos de Dathena

Avec des bureaux à Singapour, en France et en Suisse, Dathena est la première entreprise internationale d'intelligence artificielle en matière d'identification, de conformité et de protection des données. Fondée par des pionniers et des experts technologiques de l'industrie, Dathena comprend parfaitement les besoins de confidentialité et de protection des données des organisations et est ainsi à même de leur fournir les meilleures solutions pour y répondre. Dathena s'est engagée à établir des partenariats durables fondés sur une confiance commune, une innovation axée sur le client et des performances indéfectibles. www.dathena.io

