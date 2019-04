Nouvelle pompe à chaleur Super Greenhouse de PHNIX avec COP allant jusqu'à 6.0 : lancement européen à venir





GUANGZHOU, Chine, 22 avril 2019 /PRNewswire/ -- PHNIX développe depuis de nombreuses années des systèmes de chauffage pour serres. L'entreprise s'est associée avec succès à différents partenaires européens dans le cadre de l'application de solutions intégrées à basse consommation d'énergie dans les serres. M. Peter Wang, directeur général adjoint responsable des activités internationales de PHNIX, a évoqué ces partenariats ainsi que le futur lancement de la pompe à chaleur PHNIX Super Greenhouse dans un entretien accordé aux médias. En comparaison avec les produits PHNIX pour serres utilisés auparavant en Europe, il ne fait aucun doute que ce nouvel élément présente des avancées majeures en termes de technologie et d'économie d'énergie.

Bien que la pompe à chaleur pour serres de PHNIX ait été développée pour des applications agricoles de pointe en Europe, ce nouveau produit a été soumis à une série de tests dans la célèbre zone de plantation de fleurs de Yunnan en Chine, en insistant plus particulièrement sur la fonction de récupération de chaleur. Les utilisateurs peuvent réaliser plus de 50 % d'économie sur les coûts d'exploitation par rapport aux chaudières traditionnelles à combustible et à gaz. Multifonction, l'unité de PHNIX consomme beaucoup moins d'énergie, ainsi que l'explique M. Jab Fan, directeur de la division Chauffage/refroidissement et séchage par pompe à chaleur de PHNIX.

À propos de la pompe à chaleur pour serres Super Greenhouse de PHNIX

Plus de 50 % d'économie sur les coûts d'exploitation : la pompe à chaleur pour serres Super Greenhouse de PHNIX a été conçue pour remplacer les dispositifs de chauffage à forte consommation d'énergie dans le secteur de la culture en serre. L'utilisation réussie du produit à Yunnan en Chine montre qu'il est possible de réaliser 50 % d'économie sur les coûts d'exploitation par rapport aux chaudières à gaz conventionnelles.

Nouvelles solutions pour le chauffage et le refroidissement en serre : la pompe à chaleur pour serres Super Greenhouse de PHNIX est largement utilisée dans la culture en serre de produits à forte valeur ajoutée tels que fleurs, fruits et légumes. C'est l'une des meilleures options face aux méthodes de chauffage traditionnelles par gaz, combustible, électricité, charbon et bois.

Une solution unique de récupération de chaleur et un COP de 6.0 : lorsque l'unité est utilisée en mode de refroidissement intelligent (entrée d'air à 28 degrés Celsius), elle récupère la chaleur et produit de l'eau chaude en même temps, tout en maintenant la température de l'eau à 40 degrés Celsius dans le réservoir. À l'heure actuelle, le produit présente un COP pouvant aller jusqu'à 6.0.

À propos de PHNIX

PHNIX, l'un des plus grands fabricants chinois de pompes à chaleur, est une entreprise internationale spécialisée dans la R&D ainsi que dans la production de pompes à chaleur et de solutions à économie d'énergie. Près de 50 % des produits PHNIX sont exportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres marchés étrangers. Pour en savoir plus sur PHNIX et ses produits, rendez-vous sur www.phnix-e.com.

