Absen est reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées de Chine





SHENZHEN, Chine, 22 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le fabricant professionnel d'écrans LED, Absen (SZSE : 300389), a été désigné comme l'une des « entreprises les mieux gérées » de Chine dans le cadre du programme des prix Deloitte Best Managed Companies Awards (BMC) en mars 2019.

Le programme BMC est une initiative mondiale visant à identifier et reconnaître les entreprises privées qui présentent des idées de gestion avancées et d'excellentes performances dans les affaires. Il a été lancé en Chine en août 2018.

Commentant à propos du prix, la directrice financière d'Absen, Chelsea Huang a déclaré : « Les prix récompensant les sociétés les mieux gérées examinent toutes les facettes d'une organisation et nous sommes très fiers qu'Absen remplisse tous les critères. Ce prix prestigieux est une reconnaissance fantastique pour le succès global d'Absen fondé sur l'orientation stratégique claire et la structure organisationnelle, la performance financière exceptionnelle, la forte capacité de gestion des risques et une culture d'entreprise enthousiasmante. Ce prix permettra de stimuler notre confiance dans la poursuite de l'amélioration de la gestion de notre entreprise ainsi que nos produits et services. »

Un jury a procédé à un processus de qualification détaillé et d'évaluation face à un large éventail de critères sous les rubriques de la stratégie, de la capacité, de l'engagement et de la performance financière. Absen a impressionné le jury grâce à son « excellence en matière de gestion » et a été reconnue l'une des sociétés les mieux gérées du fait de son « leadership industriel, sa pensée globale, sa stratégie à long terme, son développement innovant et le fait qu'elle soit axée sur les personnes. »

Bénéficiant une réputation de fournisseur d'écrans LED de haute qualité, la marque primée Absen, qui célèbre 10 années consécutives à la place de n° 1 dans l'exportation de panneaux à LED, se concentre sur le commerce des écrans LED depuis plus de 18 ans. La société se targue d'une production industrielle de pointe et d'un réseau développé de service à la clientèle avec 15 entreprises nationales et étrangères dans le monde entier et attache une grande importance à l'innovation. En 2018, Absen a réalisé un chiffre d'affaires de près de 2 milliards RMB avec une croissance de 29 % d'année en année. Ses investissements dans la R&D sont 3 % plus élevés que ceux d'autres entreprises du secteur.

Ce qui distingue particulièrement Absen des autres entreprises du secteur est son extraordinaire stabilité financière qui lui permet d'avoir la confiance de ses clients mondiaux comme le championnat de Chine de football (Chinese Football Association Super League, CSL).

« En lançant le premier programme BMC en Chine, Deloitte a travaillé avec des partenaires dans divers secteurs afin de proposer des candidats, d'examiner les informations des candidats, d'organiser les examens sur place et le mentorat pour le Best Managed CEO Lab (atelier des meilleures pratiques de gestion pour PDG) et de mettre en place des examens réalisés par un comité d'examen indépendant. La liste finale des 23 lauréats montre l'excellence en matière de gestion dans différents secteurs », a déclaré Zhao Jian, partenaire principal du programme BMC.

Communiqué envoyé le 21 avril 2019 à 21:30 et diffusé par :