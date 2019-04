Absen reconnue comme l?une des entreprises chinoises les mieux gérées





SHENZHEN, Chine, 21 avril 2019 /CNW/ - En mars 2019, dans le cadre de son Programme des sociétés les mieux gérées de 2019, Deloitte a reconnu Absen (SZSE: 300389), le fabricant d'affichage DEL professionnel, comme étant l?une des entreprises les mieux gérées en Chine.

Lancé en Chine au mois d?août 2018, le programme en question est une initiative mondiale visant à identifier et à reconnaître les sociétés privées démontrant des idées de gestion novatrices ainsi qu?un excellent rendement commercial.

En donnant ses commentaires au sujet du prix, Chelsea Huang, directrice financière chez Absen, déclare : « Le Programme des sociétés les mieux gérées examine chaque aspect d?une entreprise et nous sommes très fiers qu?Absen ait pu répondre à toutes ses exigences. Ce prix prestigieux représente une reconnaissance fantastique de la réussite globale d?Absen sur la base de son orientation stratégique claire et de sa structure organisationnelle, de son rendement financier exceptionnel, de ses solides capacités de gestion du risque et de sa culture d?entreprise inspirante. Ce prix aura pour effet de renforcer notre confiance dans notre capacité à continuer à améliorer notre direction d?entreprise ainsi que nos produits et services. »

Un comité de juges a effectué un processus détaillé de qualification selon un vaste éventail de critères dans les domaines de la stratégie, des capacités, de l?engagement et du rendement financier. Absen a réussi à impressionner le comité avec son « excellence en gestion » et a été reconnue comme l?une des sociétés les mieux gérées à la lumière de « ses qualités de chef de file dans l?industrie, sa réflexion globale, sa stratégie à long terme, son développement innovateur et axé sur les personnes ».

Avec la réputation de fournir des affichages DEL de grande qualité, la marque primée d?Absen, qui célèbre 10 années consécutives au premier rang des exportateurs de panneaux DEL, concentre ses efforts sur la production d?affichage commercial DEL depuis plus de 18 ans. Elle peut se vanter de posséder un processus de fabrication innovateur ainsi qu?un réseau de service à la clientèle comptant 15 sociétés nationales et étrangères à l?échelle internationale et attache une grande importance à l?innovation. En 2018, Absen a atteint des revenus de près de 2 milliards de RMB, avec une croissance annuelle de 29%. Ses investissements en matière de recherche et développement sont 3% plus élevés que d?autres entreprises de l?industrie.

Ce qui démarque particulièrement Absen d?autres sociétés de l?industrie est son exceptionnelle stabilité financière qui lui a permis de gagner la confiance de ses clients internationaux, tels que la Chinese Football Association Super League (CSL).

« En introduisant le premier Programme des sociétés les mieux gérées en Chine, Deloitte a collaboré avec des partenaires provenant de différents secteurs afin de nommer des candidats, d?examiner leur information, d?organiser un processus d?examen et de mentorat sur place et de prendre des dispositions avec un comité d?examen indépendant. La liste finale des 23 sociétés gagnantes démontre une excellence en gestion à l?échelle de différents secteurs, » déclare Zhao Jian, partenaire en chef du programme.

SOURCE Absen.com

