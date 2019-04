Avis aux médias - Jour de la Terre - Manon Massé prendra part à l'événement Encerclons l'Assemblée nationale

Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Jonquière et porte-parole du Parti Québécois en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, Sylvain Gaudreault, participera à la grande mobilisation...

Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, prendra part à l'événement Encerclons l'Assemblée nationale lundi le 22 avril de 13h à 15h à Québec dans le cadre du Jour de la...

Les conditions météo préoccupantes des prochains jours et le redoux annoncé devraient provoquer des débordements à Laval. La Ville de Laval continue de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les risques liés à la crue des eaux et somme...

L'analyse des prévisions météorologiques et hydrologiques indiquent que la crue des eaux sera importante au cours des prochaines heures au Québec. Les risques d'inondation sont très élevés à plusieurs endroits et perdureront tout au long du congé...