Pourquoi choisir Poupart Syndic pour votre consolidation de dettes ?

Votre banque refuse de vous faire un prêt de consolidation? Il existe d’autres options pour payer vos dettes.

Les gens surendettés croient que la consolidation de dettes est la solution à leurs problèmes d’argent, car elle offre maints avantages. Toutefois, obtenir une consolidation de dettes n’est pas si simple puisque les institutions financières tiennent compte de nombreux critères, puisqu’elles doivent s’assurer que le prêteur présente le moins de risques possible.

Aussi, se fondent-elles sur certains critères avant d’octroyer un prêt de consolidation, ainsi, il est nécessaire de posséder une bonne cote de crédit, car les dettes qui trainent depuis longtemps témoignent des habitudes de paiement des consommateurs. Un créancier potentiel hésitera donc, avant d’octroyer un prêt de consolidation à quelqu’un qui paye ses comptes en retard. De plus, les revenus doivent s’avérer suffisants pour permettre au débiteur de rembourser le prêt. Les personnes ayant un emploi stable et de bons revenus sont donc avantagées à ce chapitre, de même, la stabilité du lieu de résidence demeure un facteur rassurant pour les institutions financières. Le ratio aussi sera pris en compte et ne doit pas idéalement dépasser 35 % à 40 %. Finalement, les institutions prêteuses auront davantage confiance en un débiteur dont la valeur nette est élevée, c’est-à-dire ceux dont la valeur des actifs dépasse plus largement la valeur des dettes.

La proposition de consommateur, une solution pour régler ses dettes

Si vous êtes un particulier et que le total de vos dettes n'excède pas 250 000 $, en excluant les dettes qui sont garanties par votre résidence principale (par exemple, votre prêt hypothécaire), la proposition de consommateur pourrait représenter la solution à vos problèmes de dettes. Cette procédure régie par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité s’apparente légèrement au processus de consolidation de dettes. Au même titre que celle-ci, elle permet au débiteur de regrouper toutes ses dettes non garanties et de ne faire qu’un seul paiement mensuel. Aussi, la proposition de consommateur offre l’avantage de ne payer aucuns frais d’intérêt et la somme des dettes à rembourser aux créanciers est négociée à la baisse. L'échéance d'une proposition de consommateur ne peut toutefois, dépasser cinq ans. Il faut également savoir que cette dernière exerce aussi une incidence sur la cote de crédit. De plus, la proposition de consommateur prendra effet et vous protègera des procédures et saisies dès qu’elle est signée et déposée par le syndic autorisé en insolvabilité avant même d’avoir été approuvé par l’ensemble de vos créanciers.

Si vous pouvez effectuer vos démarches seul pour une consolidation de dettes auprès d’une institution financière, il en est tout autrement pour la proposition de consommateur qui requiert les services d’un syndic autorisé en insolvabilité. Ce dernier évaluera avec vous les solutions possibles et vous appuiera dans vos démarches afin de retrouver une bonne santé financière. Vous éviterez ainsi le stress occasionné par les procédures judiciaires et les appels incessants des créanciers, en plus de ne devoir faire qu’un paiement par mois et que c’est le syndic qui s’occupera de faire la distribution aux créanciers.

