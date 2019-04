Young Living : Irvin Bishop Jr. promu vice-président directeur de la planification numérique et stratégique





Ce cadre de direction, entraînant l'innovation dans l'espace numérique, poursuivra l'engagement de Young Living en faveur de la création et du maintien de normes de l'industrie

LEHI, Utah, 20 avril 2019 /CNW/ - Young Living Essential Oils, le leader mondial des huiles essentielles, a annoncé qu'Irvin Bishop Jr. a été promu vice-président directeur de la planification numérique et stratégique, un nouveau rôle qui le verra diriger les efforts que déploie Young Living pour actualiser son empreinte numérique mondiale et faciliter l'alignement gestionnel et stratégique à l'échelle de la société.

« Irvin est un leader confirmé au sein de notre société », a déclaré Jared Turner, président et chef de l'exploitation de Young Living, expliquant que « son leadership décisif a permis d'assurer une expérience de magasinage fluide lors du trafic record du Vendredi noir de l'an dernier. Concrètement, il a joué un rôle essentiel dans la conception d'une expérience transparente en ligne en matière d'inscription et la mise en oeuvre de bonifications novatrices à l'endroit de nouveaux membres. »

Bishop, qui s'est joint à Young Living en 2018 à titre de vice-président directeur de la stratégie numérique, compte plus de 20 ans d'expertise dans le marketing numérique, la connaissance du consommateur et la technologie. Depuis son arrivée à la société, il a dirigé l'automatisation numérique de ses capacités de promotion mondiales et a renforcé son ensemble d'outils de distribution ainsi que sa réputation sociale.

Avant d'entrer chez Young Living, Bishop a fait bénéficier de nombreuses marques de renom, dont Coca-Cola Company et AT&T, d'innovations primées. Par exemple, en tant que responsable de l'informatique marketing numérique chez Coca-Cola, il a dirigé des promotions à l'appui des campagnes telles que la Coupe du Monde de la FIFA, les Jeux Olympiques et le Super Bowl. Passionné du travail d'équipe cohérent, il s'y prend en mettant l'accent sur le travail de perfectionnement individuel, la communication ouverte, une vision claire et commune, et le maintien d'un milieu de travail agréable.

« Young Living est une société qui passe de la parole aux actes », a déclaré Bishop, estimant que Young Living « est l'une des rares entreprises à démontrer avec constance son engagement envers la santé et le bien-être. Je me réjouis à la perspective de relever et même de dépasser le défi inhérent à notre Engagement 5x5, lequel consiste à nous implanter sur cinq nouveaux marchés chaque année et à ajouter cinq millions de nouveaux membres au cours des cinq prochaines années. »

Pour en savoir sur l'équipe de direction mondiale de Young Living, consultez notre site Web à l'adresse YoungLiving.com.

À propos de Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC, établie à Lehi, en Utah, est le leader mondial au rayon des huiles essentielles, offrant les produits infusés d'huile de la plus haute qualité disponibles. Young Living prend à coeur son leadership du secteur, son rôle d'impulsion, en établissant la norme avec son procédé breveté Seed to Seal® (de la semence au scellage), son engagement qualité, qui repose sur trois piliers stratégiques : approvisionnement, science et normes. Ces trois piliers, aussi des principes directeurs, aident Young Living à protéger la planète et à fournir des produits purs et authentiques que ses membres peuvent utiliser en toute confiance et partager avec leurs amis et leur famille. Les produits Young Living -- qui proviennent tous de fermes appartenant à la société, à des partenaires et à des fournisseurs certifiés Seed to Seal -- ne favorisent pas seulement un mode de vie sain. Ils offrent également aux membres dans le monde entier, chiffrés à plus de six (6) millions, la possibilité de trouver une raison d'être et un bien-être vie entière en harmonisant leur travail avec leurs valeurs et leur passion. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur YoungLiving.com, suivez notre enseigne sur @younglivingeo Twitter ou aimez-nous sur Facebook.

