Surveillance de la crue des eaux

QUÉBEC, le 20 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'analyse des prévisions météorologiques et hydrologiques indiquent que la crue des eaux sera importante au cours des prochaines heures au Québec. Les risques d'inondation sont très élevés à plusieurs endroits et perdureront tout au long du congé pascal et possiblement au cours de la semaine prochaine.

Des conseillers en sécurité civile parcourent le territoire et prêtent main-forte aux municipalités touchées. Plusieurs ministères et organismes gouvernementaux, partenaires de l'Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ), sont également mobilisés pour aider les autorités municipales. Ces dernières sont à pied d'oeuvre et mettent en place des mesures pour aider les citoyens riverains. Pour connaître ces mesures, les citoyens peuvent communiquer avec leur municipalité, consulter son site Internet et s'abonner à ses comptes de médias sociaux.

Consignes et recommandations

Ne prenez aucun risque!

Ayez toujours à portée de main une trousse d'urgence.

Évacuez votre résidence si vous sentez que votre sécurité est compromise ou si les autorités l'indiquent.

Coupez le courant dans la maison afin d'écarter tout danger d'électrocution ou d'incendie si l'eau menace de pénétrer dans votre résidence.

Vérifiez l'état des routes avant de vous déplacer, à l'adresse Internet quebec.info , ou par téléphone, au numéro 511.

, ou par téléphone, au numéro 511. Ne tentez pas de récupérer des objets emportés par les vagues ou le courant, car vous risquez d'être emporté à votre tour.

Pour suivre l'évolution de la crue

Les détails par région sont publiés dans le site Internet gouvernemental Urgence Québec, section spéciale Crue printanière, à l'adresse urgencequebec.gouv.qc.ca. On y retrouve toute l'information pour savoir quoi faire avant, pendant et après une inondation. On peut également suivre Urgence Québec dans Facebook (Urgence Québec) et Twitter (@urgencequebec).

Surveillez l'état de la crue des eaux par région dans le site Vigilance du ministère de la Sécurité publique, à l'adresse https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/adnv2/

