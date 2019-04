Crues printanières - L'agglomération de Montréal poursuit son travail afin de limiter les conséquences d'éventuelles inondations





MONTRÉAL, le 20 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'agglomération montréalaise poursuit son travail de sécurisation des infrastructures, redouble d'efforts afin d'assurer la protection de la population dans les secteurs à risque d'inondation et invite la population à demeurer mobilisée afin de faire face aux inondations appréhendées.

« Nous demandons aux citoyens des zones à risque d'inondation de demeurer vigilants et de poursuivre leurs efforts de sécurisation des lieux. Ces derniers sont fortement encouragés à utiliser les sacs de sable lorsque mis à leur disposition et ils sont invités à prendre connaissance des mesures de prévention qui sont diffusées par les autorités. Du côté de l'agglomération de Montréal, les efforts se poursuivent en continu afin de veiller à la protection de la population et des infrastructures », a indiqué M. Bruno Lachance, coordonnateur de la sécurité civile de l'agglomération de Montréal.

Se préparer aux risques d'inondation

Les niveaux d'eau et les débits sont à la hausse, mais les inondations demeurent mineures pour le moment, et sans impact sur les bâtiments riverains.

Par ailleurs, les citoyens sont invités à :

consulter le site Internet du Centre de la sécurité civile ;

se munir d'une trousse d'urgence pour les prochaines 72 heures ;

télécharger l'application gratuite Montréal Services aux citoyens dans l'App Store et à s'inscrire aux avis et alertes afin de recevoir, par texto ou par courriel, les plus récentes informations diffusées par les autorités ;

dans l'App Store et à s'inscrire aux avis et alertes afin de recevoir, par texto ou par courriel, les plus récentes informations diffusées par les autorités ; contacter le service 311, leur bureau d'arrondissement ou leur mairie afin d'obtenir des sacs de sable.

Rappelons que la crue des eaux touche particulièrement le secteur ouest de l'île, soit les arrondissements et villes liées suivants: Ahuntsic-Cartierville, Pierrefonds-Roxboro, L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Sainte-Anne-de-Bellevue, Village de Senneville, Pointe-Claire et Montréal-Nord.

L'agglomération montréalaise tient à rappeler aux médias qu'elle met à leur disposition la présence d'un porte-parole du Service de sécurité incendie de Montréal pour toute entrevue sur le sujet.

