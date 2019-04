Mise à jour des inondations à Laval - Les citoyens doivent protéger leur maison avec des sacs de sable





LAVAL, QC, le 20 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les prévisions d'une hausse des niveaux d'eau et des débits sur les rivières des Mille-Îles et des Prairies pourraient provoquer d'importantes inondations à Laval. Les Lavallois dans les zones inondables identifiées doivent prendre action le plus tôt possible en disposant les sacs de sable livrés par la Ville autour de leur maison pour protéger leurs biens.

Mesures déployées dans les zones identifiées

Vigies de sécurité de porte-à-porte : 521 visites effectuées jusqu'à présent dans les quartiers à risque d'inondations. Un total de 166 portes sera visité aujourd'hui 20 avril.

900 résidences ont reçu des palettes de sacs de sable à installer au pourtour de leur maison.

5 sites de dépôt de sable en vrac :

Centre communautaire Accès, 6500, boulevard Arthur-Sauvé, Laval-Ouest



Berge Couvrette , entre le 609 et 625, chemin du Bord-de-l'Eau, côté nord, Sainte-Dorothée

Caserne 7, 6200, boulevard des Laurentides, Auteuil



Parc Berthiaume-Du Tremblay , 4250, boulevard Lévesque O., Chomedey

Centre communautaire Bigras, 886, chemin de la Fourche, sur l'île Bigras



Station de pompage, 260, rue du Parc-des-Érables, Auteuil

Centre Accès de Laval-Ouest ouvert 24 heures comme lieu de services et d'information, avec présence de la Croix-Rouge

Fermeture des rues inondées et surveillance des sites sensibles.

Carte interactive de planification des opérations lors des inondations disponible en ligne : http://www.ville.laval.qc.ca/geo/geoweb/?config=citoyen

Disponibilités média

Point de presse le 20 avril, à 14 h, au centre Accès, à Laval-Ouest , situé au 6500, boulevard Arthur-Sauvé.

Les demandes médias peuvent être envoyées par courriel à medias@laval.ca

Surveillance du pont temporaire de l'Île Bigras

Parmi les points sensibles, des équipes d'experts effectuent une vigie 24 heures par jour au pont temporaire reliant l'île Bigras et l'île Jésus. Si l'eau atteint la poutre de soutien du pont, il est possible que celui-ci soit fermé à la circulation automobile. Le cas échéant, des navettes seraient mises à disponibilité des citoyens et l'ensemble des services d'urgence serait assuré aux quelque 400 résidences.

Les experts surveillent de près la situation 24 heures sur 24 afin de détecter toute situation problématique. Les services d'urgence et le 311 sont prêts à répondre aux citoyens qui auraient des questions. Une page Web est mise à jour chaque heure et constitue la référence en cette période de crise : www.inondations.laval.ca

