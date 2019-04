Discover Himalayas s'ouvre en beauté au Chengdu IFS





CHENGDU, Chine, 20 avril 2019 /PRNewswire/ -- Discover Himalayas, la plus grande exposition jamais consacrée à l'art contemporain tibétain en Chine, a été inaugurée aujourd'hui à un endroit emblématique de la ville, le Chengdu International Financial Square (Chengdu IFS). L'exposition, organisée conjointement par Chengdu IFS et Tihho Art, présente près de 30 oeuvres de 17 artistes contemporains. Cette exposition de 17 jours, qui se tient au Chegndu IFS L1 Antiquity Plaza et à la galerie d'art L7, est ouverte gratuitement au public jusqu'au 5 mai 2019.

Chengdu IFS s'emploie depuis 2014 à présenter une scène artistique diversifiée, et ce, dans une perspective internationale. Comme Mme Christina Hau, directrice adjointe et directrice générale (Location et opérations de vente au détail) de Wharf China Estates Limited, a déclaré : « Discover Himalayas n'est pas simplement une exposition d'art, mais elle retrace l'histoire et l'actualité du Tibet et représente dans le monde une nouvelle voix de l'ancienne civilisation orientale. Compte tenu de notre position et de notre influence dans la culture internationale, nous avons l'intention de présenter l'attrait de l'art contemporain tibétain, ses cultures ethniques splendides et diverses, à des visiteurs de partout. Nous sommes fermement convaincus que la culture d'un pays est également la culture du monde, une partie de la mission et l'engagement du Chengdu IFS est de promouvoir la diversité artistique. »

L'exposition est divisée en deux parties. Au Chengdu IFS L1 Antiquity Plaza, une galerie d'art éphémère crée une oasis d'art au milieu du chaos animé de la ville. Inspirée par les cinq forces spirituelles du Tibet, à savoir la terre, l'eau, le feu, le vent et l'espace, l'exposition propose une expérience unique dans une variété de genres artistiques.

La galerie d'art L7 du Chengdu IFS a emmené les visiteurs dans un monde tranquille. Des personnalités de la scène artistique contemporaine tibétaine et des artistes tibétains célèbres ont peint ensemble un panorama du développement culturel du Tibet avec leurs oeuvres.

Les visiteurs ont non seulement l'occasion d'apprécier l'art contemporain tibétain, mais ils peuvent également passer des commandes avec l'aide de consultants en art professionnels sur place. La boutique de souvenirs à proximité propose également des produits culturels tibétains distinctifs.

Comme le titre l'indique, l'exposition est un voyage pour démystifier et embrasser la culture contemporaine tibétaine. Les visiteurs de l'exposition exploreront l'Himalaya, qui associe une ancienne sagesse à un esprit de modernisme, pour découvrir un Tibet qui dépasse leur imagination.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/874573/Inside_View_Discover_Himalayas_Pop_up_Art_Gallery.jpg

Communiqué envoyé le 20 avril 2019 à 12:06 et diffusé par :