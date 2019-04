Invitation aux médias - Crue printanière





QUÉBEC, le 20 avril 2019 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault et le député de Portneuf, Vincent Caron, iront constater les mesures de prévention en prévision de la crue printanière à Saint-Raymond. Pour l'occasion, les représentants des médias sont invités à une mêlée de presse.

Date : Le samedi 20 avril 2019



Heure : 11 h 00 (arrivée sur place et prise d'images) 11 h 30 (mêlée de presse)



Lieu : Ti-Oui Snack Bar 201, avenue Saint-Jacques Saint-Raymond

