Dans une dizaine de pays et régions, popIn lance popIn Action, un service de recommandation de produits destiné au commerce électronique et utilisant la technologie de reconnaissance d'images





popIn Inc. a annoncé le lancement du service de recommandation d'image popIn Action, dans dix pays et régions le 1er avril 2019. popIn Action utilise la technologie de reconnaissance d'image pour rechercher un site Web de commerce électronique et afficher des produits similaires listés sur le même site.

Qu'est-ce que popIn Action ? (https://action.popin.cc/)

popIn Action est un service qui permet aux utilisateurs du commerce électronique de trouver les produits qu'ils cherchent en installant un outil de recommandation. Ce dernier affichera des produits similaires à l'article que recherche l'utilisateur ou à une image téléchargée.

Les outils de recommandation classiques utilisés sur les sites Web de commerce électronique utilisent principalement un système de filtrage collaboratif, basé sur la prédiction selon laquelle un utilisateur qui a acheté un produit donné est susceptible d'acheter un ou des autre(s) produit(s) qui est/sont souvent acheté(s) avec ce produit. Étant donné qu'une grande quantité de données sur l'historique des achats des clients est nécessaire pour qu'un site Web de commerce électronique puisse appliquer des recommandations précises à l'aide du système de filtrage collaboratif, il est difficile pour les petits détaillants de commerce électronique de l'utiliser. Puisque, grâce à la technologie de reconnaissance d'images, popIn Action est capable d'afficher des articles similaires en les dotant d'attributs tels que la couleur, la forme ou les matériaux, cette solution s'installe facilement sur les sites de commerce électronique sans les données de l'historique d'achat des clients.

popIn Action s'appuie sur les deux outils suivants :

1) Affichage de produits recommandés similaires à un produit listé sur un site de commerce électronique

2) Affichage de produits sur un site Web de commerce électronique similaire à une image téléchargée à l'aide d'un smartphone ou d'un PC

L'installation de popIn Action offre les avantages suivants :

Puisque les clients ne peuvent pas toucher aux produits physiques via les sites Web de commerce électronique, les images sont un facteur décisionnel important. Installer popIn Action avec un outil de recommandation basé sur un système de filtrage collaboratif qui utilise l'historique d'achat des clients, élargit les options d'achat pour les clients, ce qui peut augmenter l'incitation d'achat et aboutir à l'achat effectif.

À propos de popIn Action - Installation et coût

Une fois qu'une balise spéciale popIn Action émise par popIn est installée, popIn crée un modèle personnalisé et les recommandations commencent à s'afficher.

Au lieu de facturer le nombre de PV ou d'impressions, popIn Action est facturé lorsqu'un client clique sur une image recommandée et l'ajoute à son panier d'achat.

Le coût du service étant lié au chiffre d'affaires, les détaillants en ligne peuvent réduire le risque d'installation.

Exemples d'installation de popIn Action : 14 sites dans 10 pays et régions du monde (en avril)

Japon : https://elleshop.jp/

Japon : https://www.store-raycassin.jp/

Corée : http://www.ely-sia.net/

Corée : http://www.cocoblack.kr/

Corée : http://www.uptownholic.com/

Corée : http://www.bigsizeclub.co.kr/

Taïwan : https://www.shtickinc.com/Shop/

Hong Kong : https://www.shtickinc.com/Shop/

Macao : https://www.shtickinc.com/Shop/

Indonésie : https://www.hijup.com/

Singapour: https://www.hijup.com/

Malaisie : https://www.hijup.com/

Brunéi : https://www.hijup.com/

Inde : http://www.layuva.com/

Déclaration du PDG de popIn Inc., Tao Cheng

popIn Action est un service intégré utilisant la technologie de reconnaissance d'image, disponible pour tous les sites de par le monde, quelle que soit leur langue. Créé au Japon, notre objectif est de nous développer d'abord en Asie, puis de poursuivre notre croissance mondiale.

popIn continue d'offrir une variété d'avantages aux utilisateurs et aux partenaires du monde entier.

