Crue printanière - Le gouvernement du Québec tient à rassurer la population

QUÉBEC, le 19 avril 2019 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, tient à rassurer la population concernant la crue printanière.

L'Organisation de la sécurité civile du Québec, regroupant plusieurs ministères et leurs partenaires, est mobilisée. Elle est régulièrement en contact en vue d'offrir toute l'aide nécessaire à la population et aux municipalités, conformément au Plan national de sécurité civile. De plus, l'assistance des Forces armées canadiennes a été demandée pour venir en aide aux municipalités touchées.

Citation :

« En raison des données dont nous disposons sur l'augmentation de la crue des eaux au cours des prochains jours dans plusieurs régions du Québec, j'ai demandé l'assistance des Forces armées canadiennes au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada, M. Ralph Goodale. Je réitère qu'il est important que les citoyens restent à l'affût des informations diffusées par leur municipalité afin d'être prêts à toute éventualité. Je tiens à souligner la conduite exemplaire de plusieurs citoyens, élus et municipalités qui depuis le début prennent des mesures de prévention importantes en vue des prochains jours. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Les sinistrés seront admissibles au nouveau programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents annoncé le 15 avril.

Des conseillers en sécurité civile du ministère de la Sécurité publique sont déployés sur le terrain pour aider les municipalités qui en ont besoin.

De nombreuses résidences ont été inondées et plusieurs routes ont été fermées à Beauceville dernièrement. Les services d'urgence ont été déployés rapidement.

dernièrement. Les services d'urgence ont été déployés rapidement. Le ministère de la Sécurité publique coordonne l'action gouvernementale et est en contact avec les différents ministères et organismes afin soutenir la réponse aux inondations.

Des centres de services aux sinistrés ont été ouverts et des représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que de la Croix-Rouge sont sur place pour aider la population touchée et la municipalité.

Liens connexes :

Pour connaître l'état de la situation, les consignes et les recommandations de même que les services et les programmes offerts, visitez la section spéciale « Crue printanière » du site Urgence Québec. Un état de la situation par région y est disponible et est mis à jour régulièrement.

https://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/fr/crueprintaniere/Pages/information-situation.aspx

Pour en savoir plus sur le nouveau Programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents :

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/assistance-financiere-sinistres.html

Pour savoir comment vous préparer à faire face aux inondations :

Québec.ca/inondations

