Les tout premiers « Prix du choix de l?éditeur de CarGurus pour autos usagées » sont décernés au Canada

Le principal site d?achat d?autos en ligne propose aux consommateurs les premiers choix en matière d?autos usagées

CAMBRIDGE, Massachusetts, 19 avril 2019 /CNW/ - CarGurus, un important site de recherche et d?achat d?autos, a annoncé aujourd?hui les gagnants de ses tout premiers Prix du choix de l?éditeur de CarGurus pour autos usagées. Afin d?en arriver à nommer ces gagnants, l?équipe éditoriale experte de CarGurus a tenu compte de la popularité, de la disponibilité et des notes accordées par des experts permettant d?identifier les meilleurs modèles récents usagés dans dix catégories.

« Le magasinage d?une auto usagée peut s?avérer un parcours parsemé d?incertitude, et ces prix peuvent apporter un élément d?assurance pour ceux qui rechechent un véhicule usagé, » explique Matt Smith, éditeur en chef chez CarGurus.com. « Les éditeurs de CarGurus ont passé au crible des milliers de données d?automobiles afin d?en arriver à ces recommandations, et les consommateurs devraient se sentir en confiance au volant de n?importe quel de ces véhicules. »

Voici les récipiendaires des Prix du choix de l?éditeur de CarGurus pour autos usagées de 2019 :

Petits véhicules multisegments/VUS

1ère place : Honda CR-V 2012-2016

2e place : Subaru XV Crosstrek 2013-2016

3e place : Jeep Cherokee 2014-2018

Véhicules multisegments moyens/VUS

1ère place : Hyundai Santa Fe Sport 2013-2018

2e place : Jeep Grand Cherokee 2011-2018

3e place : Ford Edge 2015-2018

Gros véhicules multisegments/VUS

1ère place : Ford Expedition 2007-2017

2e place : Hyundai Santa Fe 2013-2018

3e place : Chevrolet Traverse 2009-2017

Véhicules multisegments de luxe/VUS

1ère place : Volvo XC90 2014-2018

2e place : Audi Q7 2015-2018

3e place : BMW X5 2014-2018

Berlines compactes/Véhicules à hayon

1ère place : Honda Civic 2011-2015

2e place : Hyundai Elantra 2011-2016

3e place : Mazda MAZDA3 2014-2018

Berlines intermédiaires

1ère place : Honda Accord 2013-2017

2e place : Mazda 2012-2017

3e place : Hyundai Sonata 2014-2018

Grandes berlines

1ère place : Chrysler 300 2011-2018

2e place : Dodge Charger 2011-2018

3e place : Buick LaCrosse 2010-2016

Berlines de luxe

1ère place : Mercedes-Benz C-Class 2015-2018

2e place : Hyundai Genesis 2015-2016

3e place : Lexus IS 350 2013-2018

Camionnettes

1ère place : Ram 1500 2011-2018

2e place : Ford F-150 2015-2018

3e place : Chevrolet Silverado 1500 2014-2018

Voitures de sport

1ère place : Chevrolet Corvette 2014-2018

2e place : Jaguar F-TYPE 2014-2018

3e place : Dodge Challenger 2008-2018

Les consommateurs qui recherchent une de ces autos à bon prix, ou n?importe quel autre modèle, peuvent parcourir les offres locales sur le site CarGurus.ca. CarGurus analyses ces annonces tous les jours pour ensuite classer les résultats selon les meilleures offres provenant des meilleurs concessionnaires. De plus, CarGurus met à la disposition des consommateurs des renseignements transparents tels que commentaires sur les concessionnaires, le nombre de jours sur le marché et les baisses de prix.

Méthodologie :

Les nominés aux Prix du choix de l?éditeur de CarGurus pour autos usagées ont été sélectionnés parmi des véhicules récents disponibles à la vente au Canada. Lors de l?évaluation des modèles nominés, les générations de véhicules incluant les modèles de 2015 ont été prises en considération dans leur intégralité. L?équipe éditoriale de CarGurus a évalué les nominés selon différents critères incluant des commentaires suite à des essais de conduite effectués par des professionnels de CarGurus, la popularité (mesurée par volume de recherche) et la disponibilité (mesurée par volumes d?inventaire), afin de déterminer les meilleures options parmi un éventail de segments de véhicules.

À propos de CarGurus

Fondée en 2006, l?entreprise CarGurus (Nasdaq : CARG) est un marché d?automobiles en ligne à l?échelle mondiale qui permet de connecter les acheteurs et les vendeurs de véhicules neufs et usagés. L?entreprise fait appel à une technologie exclusive, des algorithmes de recherche et des analyses de données afin de faire de la recherche d?une automobile une expérience fiable et transparente et aider les consommateurs à trouver d?excellentes offres provenant de concessionnaires en tête de liste. CarGurus est le plus important site d?achat d?automobiles en ligne aux États-Unis, selon le nombre de visiteurs uniques par mois (source : Comscore Media Metrix® Multi-Platform, Automobiles - Information/Ressources, auditoire total, 4e trimestre de 2018, É.-U. (concurrence : CarGurus.com, Autotrader.com, Cars.com, TrueCar.com)). En plus d?opérer aux États-Unis, CarGurus est présent sur le marché au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Pour en savoir plus au sujet de CarGurus, visitez le site cargurus.ca.





