Lancement officiel de « Donald Glover Presents » par Donald Glover et adidas Originals

- Donald Glover Presents est le partenariat créatif entre cet artiste talentueux et la marque emblématique de tenues de sport -

- Glover réimagine les styles de chaussures classiques adidas, le Nizza, le Continental 80 et le Lacombe -

- Donald Glover Presents est une nouvelle série de courts métrages, mettant en vedette Glover et Mo'Nique, actrice comédienne et productrice exécutive primée, créée par Glover en collaboration avec Royalty et produite par Mamag Studios -

LOS ANGELES, 19 avril 2019 /CNW/ - adidas Originals et Donald Glover lancent officiellement Donald Glover Presents, le fruit d'une relation artistique entamée en septembre 2018. S'appuyant sur l'art narratif, qui est au coeur du partenariat, Glover et adidas Originals ont dévoilé une gamme de nouveaux produits, une nouvelle offre conjuguée au contemporain avec une série de courts métrages en première.

Effectivement, le film Donald Glover Presents réimagine trois styles classiques adidas, le Nizza, le Continental 80 et le Lacombe, dans une subtile toile blanche ton sur ton. En mettant l'accent sur le récit personnel que peuvent revêtir les chaussures de sport usées, la gamme, une collection riche d'expériences d'anciens porteurs, a su s'inspirer d'imperfections subtiles.

Commentant le projet, Donald Glover a déclaré : « Le mot riche est un concept. Et, au travers de ce projet, j'ai voulu encourager les gens à réfléchir à la manière dont ils peuvent raconter leur histoire de leur point de vue, sur pied pour ainsi dire. La valeur n'est pas quantifiée par ce que vous portez, mais plutôt par les expériences vécues sur le terrain. Et lorsque vous décidez de ce qui vous convient, vous acceptez aussi d'appréhender la vie de votre propre perspective. Pour moi, ce partenariat me permet d'illustrer à quoi cela ressemble et ce que l'on ressent vraiment quand on suit son propre chemin. »

Cherchant à raconter une histoire par le design, les chaussures associent une série de détails déconstruits, tels que des coutures hétérogènes et des renforts d'oeillets dorés à l'envers, et une marque personnalisée, à trois bandes, qui rappelle la peinture à la main. Pour accroître le sens de profondeur et de caractère, les bords de la toile ne sont pas cousus, ce qui veut dire qu'ils vont s'effilocher au fil du temps. Accentuant le thème de l'usure, un papillon de nuit -- le symbole de la collaboration -- apparaît sur les talonnettes et les semelles intérieures de la chaussure. Chaque paire arrive dans une boîte adidas Originals renversante qui s'ouvre par une bande de déchirement et offrant trois jeux de lacets personnalisés conçus pour s'user.

Chris Law, directeur principal du design chez adidas Originals, en dresse la toile de fond : « Nos relations partenariales reposent sur la création de moments d'inspiration que nous n'aurions pas pu engendrer seuls. Étant visionnaire, à savoir Glover, nous admirons sa capacité à faire bouger les 'genres' et à narrer de façon unique. Du point de vue du design, nous avons axé l'esthétique de cette collection sur la riche histoire d'adidas dans les chaussures de sport classiques et la philosophie de Glover, caractérisée par des points d'intérêt discrets et la réappropriation de la façon dont les chaussures évoluent avec l'usure, exprimant ainsi au fil du temps plus de caractère ou de personnalité. Entre la vision artistique de Glover et notre expertise, nous continuerons d'évoluer et attendons avec impatience de voir où cela nous mènera. »

Parallèlement au lancement du produit, Donald Glover et adidas ont donné la première d'une série de courts métrages, mettant en vedette Glover et l'actrice comédienne Mo'Nique, avec un camée du planchiste professionnel Na-Kel Smith, une série produite par Sylvia Zakhary de Mamag Studios, en collaboration avec Wolf Taylor et Fam Rothstein de Royalty et de Wolf and Rothstein.

Les films, scénarisés par Jamal Olori de Royalty, en collaboration avec Sam Jay, font revivre une histoire de défi, de subversion et d'expression artistique. Sur fond d'actes du destin, compris comme des possibilités porteuses d'honnêteté, de croissance et de compréhension, les films montrent que les chaussures usées ne sont pas tout bonnement « sales », mais qu'elles sont le reflet de nos expériences personnelles. La série est dirigée par Ibra Ake de Royalty, secondé par le consultant en création Sing J Lee de Mamag Studios.

Dans le souci d'égaliser l'accès à la création, Glover et adidas Originals ont choisi de dévoiler les films directement aux jeunes qui les inspirent, une source d'inspiration sans cesse renouvelée. Faisant appel à une communauté de créatifs et de loyaux, ils ont réuni un groupe éclectique de personnes qui ont eu l'occasion d'interagir avec Glover, à titre personnel, et qui ont de première main l'expérience de la matière du film. Pour fêter le lancement, et en fidélité à l'éthique du partenariat créatif, Glover a organisé une séance de questions-réponses inversée, en offrant aux participants la possibilité de poser les questions qui les tiennent à coeur et d'entamer les échanges.

La série de films Donald Glover Presents sera lancée le 18 avril et les chaussures de sport seront disponibles à l'échelle mondiale le 26 avril.

LIEN À LA VIDÉO :

https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLUKTNbe0Z2moDOMI7cpWqdQb-I65NuczX



LIEN VERS LE TÉLÉCHARGEMENT D'IMAGES DE L'ÉVÉNEMENT, DE LA CAMPAGNE ET DE LA COLLECTE : https://www.dropbox.com/sh/6ge2hx6fvhyqhwj/AAAN2aKnC1d27XHAxCKP-blfa?dl=0

www.adidas.com/DonaldGlover

#DonaldGloverPresents @adidasOriginals

Note aux rédacteurs :

Générique du film « Donald Glover Presents » -

Rôle principal (vedettes) : Donald Glover et Mo'Nique avec apparition camée de Na-Kel Smith

Histoire et concept par Donald Glover avec ROYALTY

Une production Mamag Studios

Réalisé par Ibra Ake

Écrit par Jamal Olori de Royalty avec Sam Jay

Conseil en création : Sing J Lee pour Mamag Studios

Produit par Sylvia M Zakhary pour Mamag Studios

Coproduit par Wolf Taylor et Fam Rothstein pour Wolf and Rothstein

Coproduit par Stephen Glover de Royalty

Costumier styliste : Simon Rasmussen avec Shanice Castro, consultante en style

À propos d'adidas Originals :

adidas Originals, une marque style de vie fondée en 2001, s'inspire du riche héritage sportif d'adidas, l'une des principales marques de sport au monde, concepteur et développeur mondial de chaussures et de vêtements de sport. S'appuyant sur les archives adidas, adidas Originals continue de faire évoluer l'héritage de la marque, grâce à son engagement envers l'innovation produit et à sa capacité de filtrer la créativité et le courage, que l'on trouve sur le terrain et dans les arènes sportives, à travers le prisme de la culture contemporaine des jeunes. Arborant le logo emblématique aux trois bandes (Trefoil), inauguré en 1972 et promu par ceux qui façonnent et définissent la culture de la créativité, adidas Originals, marque pionnière de vêtements de sport grand public de terrain, continue de montrer la voie.

À propos de Mamag Studios :

Mamag Studios, fondée en 2016 par Sylvia Zakhary, est une agence de création et une société de production primées. Son portefeuille de créations, qui met l'accent sur l'authenticité culturelle, perturbe les narrations sociales dans les mondes des affaires et du divertissement, comblant ainsi le fossé qui sépare culture et commerce. Encore récemment, Mamag Studios a lancé la campagne mondiale Google Pixel 3, incarnée par Donald Glover, et s'est également fait un nom pour sa mini-série « Great Performers », en nomination aux Emmy, mettant en vedette des étoiles comme Lakeith Stanfield et Olivia Coleman. Parmi les autres collaborations du studio se comptent notamment Pepsi, Mercedes Benz et LVMH. Mamag dispose de bureaux à New York et à Los Angeles.

À propos de Royalty

Royalty est une agence de création indépendante composée de scénaristes, de réalisateurs, de directeurs de création, d'artistes et producteurs. Le groupe Royalty se spécialise dans la production médiatique, la stratégie, l'événementiel et le marketing, en mettant l'accent sur la qualité, l'innovation et l'échange culturel.

Constitué au début du printemps 2012, sous la forme d'un cerveau-confiance, le groupe a, depuis, reçu de nombreux prix et distinctions, dont des Golden Globes, des Emmy's, des Peabody Awards, des Clios et des Grammy's.

L'équipe Royalty, qui comprend Donald Glover, est composée de Fam Rothstein, Ibra Ake, Stephen Glover, Chad Taylor, Miles Konstantin et Jamal Olori, dit Swank. Encore récemment, Royalty a participé à la création et à la réalisation de projets d'Atlanta sur FX, This Is America, primé aux Grammy's, la tournée This Is America, le festival Pharos, le Rap Pantheon de Spotify, Google Pixel 3 et Guava Island.

