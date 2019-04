Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Pâque juive





OTTAWA, le 19 avril 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Pâque juive :

« Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives au Canada et à travers le monde célébreront le début de la Pâque juive, ou la Pessah.

« À travers le monde, familles et proches se rassembleront autour de la table du Seder pour partager un repas festif, lire des textes de la Haggadah, chanter les quatre questions et réfléchir à l'histoire de la libération du peuple juif.

« La Pâque juive dure huit jours et commémore l'Exode des Israélites et leur libération de l'esclavage en Égypte ancienne. Elle célèbre la liberté, l'espoir et la persévérance immense du peuple juif. Cette histoire nous rappelle que chacun d'entre nous a le pouvoir d'élever sa voix et de faire preuve de courage pour bâtir un monde plus juste.

« Cette fête est également l'occasion de célébrer la communauté juive du Canada ainsi que le rôle important que les Canadiens juifs ont toujours joué pour façonner notre pays. Ensemble, nous nous dresserons toujours contre l'antisémitisme et la haine sous toutes ses formes et ferons de notre monde, un monde meilleur.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons paix, santé et joie à tous ceux qui célèbrent cette occasion.

« Chag Pesach Sameach! »

