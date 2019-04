Le premier ministre du Japon, Shinzo Abe, effectuera une visite au Canada





OTTAWA, le 19 avril 2019 /CNW/ - Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a aujourd'hui annoncé que le premier ministre du Japon, Shinzo Abe, effectuera une visite au Canada du 27 au 28 avril 2019.

Durant la visite, le premier ministre Trudeau et le premier ministre Abe se réuniront pour resserrer les liens étroits et historiques qui unissent nos deux pays. Ils discuteront notamment du prochain Sommet du G20 à Osaka, et des moyens de renforcer notre relation bilatérale. Ils discuteront aussi de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), qui crée déjà de nouvelles opportunités et des emplois pour les gens des deux côtés du Pacifique.

Les deux dirigeants examineront également comment nos deux pays peuvent collaborer plus étroitement pour créer une croissance économique qui profite au plus grand nombre et promouvoir la démocratie et la primauté du droit à travers le monde.

Les deux dirigeants tiendront une rencontre bilatérale qui sera suivie d'un point de presse conjoint.

Citation

« Le Canada et le Japon sont des alliés et des amis proches. Nous partageons de nombreuses valeurs et priorités communes. Grâce à l'entrée en vigueur du PTPGP entre nos deux pays, notre engagement à l'égard du commerce progressiste crée déjà des résultats pour les Canadiens et les Japonais. Lors de la visite du premier ministre Abe, nous pourrons renforcer encore davantage nos liens économiques et créer de nouvelles opportunités pour les gens des deux côtés du Pacifique. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

La plus récente rencontre entre le premier ministre Trudeau et le premier ministre Abe a eu lieu dans le cadre de la Réunion des dirigeants du Forum de coopération économique Asie-Pacifique, qui s'est tenue en Papouasie-Nouvelle-Guinée du 17 au 18 novembre 2018.

Le Japon est le quatrième partenaire en importance du Canada au chapitre du commerce bilatéral de marchandises. Il est également la plus importante source d'investissement direct étranger du Canada en provenance d'Asie.

Les relations commerciales et économiques entre le Canada et le Japon sont en progression constante. Avec un produit intérieur brut de 6,4 billions de dollars le Japon constitue la troisième puissance économique mondiale.

Le Canada et le Japon sont partenaires dans le PTPGP. Le PTPGP est entré en vigueur pour les six premiers pays à avoir ratifié l'Accord, y compris le Canada et le Japon, le 30 décembre 2018.

Le Canada et le Japon sont de solides alliés lorsqu'il s'agit d'appuyer le système multilatéral fondé sur des règles. Ils sont également des partenaires clés dans les efforts de réforme en cours de l'Organisation mondiale du commerce, notamment par l'entremise du Groupe d'Ottawa.

Plus de 120 000 personnes d'origine japonaise résident au Canada. Environ 300 000 Japonais et Canadiens se rendent dans les pays les uns des autres chaque année.

Le 1er mai 2019, date prévue de l'accession au trône du fils aîné de l'empereur Akihito en tant que 126e empereur du Japon, le pays entrera dans une nouvelle ère impériale appelée Reiwa, ce qui signifie « belle harmonie ».

