Hainan Airlines va lancer un service sans escale Pékin-Oslo le 15 mai





PÉKIN, 19 avril 2019 /PRNewswire/ -- Hainan Airlines Holding Co., Ltd (« Hainan Airlines ») prévoit de lancer officiellement un service sans escale entre Pékin et Oslo le 15 mai. Il s'agira du premier trajet direct entre la Chine continentale et la Norvège ainsi que le premier service nordique sans escale de la compagnie aérienne. Avec trois vols hebdomadaires aller-retour le lundi, le mercredi et le vendredi, le trajet Pékin-Oslo sera desservi par un appareil Airbus A330-300 avec 32 sièges en classe affaires et 262 sièges en classe économique. La classe affaires sera équipée de sièges se transformant en lits plats à 180 degrés, alors que tous les sièges de l'appareil sont équipés d'un système de divertissement à la demande et tous les passagers se verront offrir des mets somptueux des cuisines occidentales et orientales. De plus, l'utilisation d'appareils électroniques portables à bord sera autorisée.

La compagnie aérienne exploite maintenant 21 lignes vers des destinations en Europe, dont Berlin, Londres, Paris, Rome, Bruxelles, Édimbourg, Zurich, Vienne, Manchester, Madrid et Moscou. Les billets pour les vols Pékin-Oslo peuvent à présent être réservés. Les passagers peuvent obtenir plus d'informations à propos des réservations sur le site officiel de la compagnie aérienne www.hainanairlines.com .

Horaires du vol Pékin-Oslo de Hainan Airlines (les heures indiquées sont les heures locales) :

N° de vol Appareil Horaire Ville de départ Heure de départ Heure d'arrivée Ville d'arrivée HU769 A330 Lundi/mercredi/vendredi Pékin 01:30 05:30 Oslo HU770 A330 Lundi/vendredi Oslo 14:30 05:30 +1 Pékin HU770 A330 Mercredi Oslo 13:55 05:00 +1 Pékin

Note : Les horaires spécifiques peuvent être confirmés sur le site web officiel de Hainan Airlines.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/721051/Hainan_Airlines_logo.jpg

