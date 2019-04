Semaine nationale du don d'organes et de tissus - du 21 au 27 avril 2019





Dites-le comme vous voulez, mais dites-le.

MONTRÉAL, le 19 avril 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus (SNDOT) 2019, Transplant Québec veut plus que jamais encourager les citoyens à parler du don d'organes avec leurs proches, leurs amis et même leurs collègues de travail. Cette thématique constitue le coeur de la campagne de communication 2019 de Transplant Québec, « Dites-le comme vous voulez, mais dites-le. ». Pour favoriser une conversation sur le don d'organes, Transplant Québec a mutliplié ses actions à travers une campagne de communication, notamment en créant la page Web et la page Facebook « ditesle.ca ».

« Nous croyons fermement en l'importance et aux bienfaits de parler du don d'organes et de signifier par écrit sa décision. Prévenir ses proches de ses intentions d'être un donneur d'organes à son décès facilite grandement la réalisation du don. Lorsqu'on sait qu'une personne peut sauver jusqu'à 8 vies par le don d'organes et redonner la santé à 20 autres personnes par le don de tissus, cela donne toute une perspective. Les centaines de personnes transplantées chaque année sont la preuve vivante que le don d'organes permet une seconde chance à la vie. La reconnaissance que chaque receveur porte à son donneur et à sa famille est incommensurable. Ensemble, nous pouvons certainement faire mieux pour les quelque 800 personnes qui sont en attente d'une transplantation d'organes au Québec », affirme monsieur Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec.

Pour Transplant Québec, la Semaine nationale du don d'organes et de tissus est un heureux prétexte pour dire MERCI à toutes les personnes qui contribuent à sauver ou à transformer des vies.

Transplant Québec désire également remercier les élus qui soutiennent ce grand mouvement de solidarité à travers le Québec. Plus de 100 villes et municipalités sont au rendez-vous. Transplant Québec tient aussi à saluer les initiatives des médias et des maisons de production qui réalisent des reportages ou des documentaires sur le don d'organes.

Aperçu des initiatives pour parler du don d'organes et de tissus

Plus d'une centaine de villes et de municipalités de toutes les régions du Québec appuient le mouvement de solidarité en hissant le drapeau du don d'organes et de tissus (liste des villes et des municipalités disponible sur www.transplantquebec.ca/sndot).

Illumination en vert de l'Hôtel de ville de Montréal le 23 avril 2019 dès le coucher du soleil, afin de mobiliser les citoyens à la cause du don d'organes.

Campagne publicitaire « Dites-le comme vous voulez, mais dites-le. » dans des médias imprimés et radiophoniques et présentation d'une courte vidéo de Transplant Québec à la télévision, sur les réseaux sociaux et les sites Web de partenaires (du 19 mars au 6 mai 2019).

Rediffusion du documentaire Don d'organes : la vie continue le 21 avril 2019, à 20 h, à Télé-Québec et promotion de la campagne « Dites-le comme vous voulez, mais dites-le. » dans le cadre du documentaire Une greffe pour la vie qui sera diffusé le 6 mai 2019, de 21 h à 22 h 30, à Canal Vie.

le 21 avril 2019, à 20 h, à Télé-Québec et promotion de la campagne « Dites-le comme vous voulez, mais dites-le. » dans le cadre du documentaire qui sera diffusé le 6 mai 2019, de 21 h à 22 h 30, à Canal Vie. Multiples activités dans des centres hospitaliers à travers la province (calendrier des activités disponibles sur le site Web de Transplant Québec).

Le saviez-vous?

92 % des Québécois sont favorables au don d'organes, selon un sondage réalisé par la firme Léger en octobre 2018 relativement aux perceptions et aux connaissances sur le sujet du don d'organes. Ils sont motivés par l'idée de sauver des vies et sont fiers de considérer pouvoir apporter une telle contribution lors de leur décès (voir le communiqué de presse relativement aux résultats du sondage).

Il n'y a pas d'âge pour faire un don d'organes ou de tissus : le plus jeune donneur avait 48 heures et le plus âgé avait 92 ans. Un homme de 76 ans a donné 5 organes. Pour en savoir davantage au sujet de l'âge et d'autres mythes, consultez la fiche d'information « Don d'organes et de de tissus - Mythes et réalités » sur le site Web de Transplant Québec.

Comment signifier son consentement au Québec?

Transplant Québec encourage fortement les citoyens à s'inscrire à l'un des deux registres. L'inscription à l'un de ces registres constitue la meilleure manière de confirmer son consentement, car elle est durable dans le temps, n'a pas besoin d'être renouvelée et est accessible au moment opportun par le personnel autorisé.

Au 31 décembre 2018, plus de 4 Québécois sur 10 ont officialisé leur consentement au don d'organes et de tissus dans un des deux registres. Il y a trois façons de faire connaître sa volonté :

en signant le formulaire Consentement au don d'organes et de tissus de la Régie de l'assurance maladie du Québec (joint à l'avis de renouvellement de la carte d'assurance maladie). On peut aussi commander son formulaire en composant le 1 800 561 9749 ;

de la Régie de l'assurance maladie du Québec (joint à l'avis de renouvellement de la carte d'assurance maladie). On peut aussi commander son formulaire en composant le 1 800 561 9749 ; en rencontrant son notaire pour faire inscrire son consentement (ou son refus) au Registre des consentements au don d'organes et de tissus de la Chambre des notaires du Québec ;

de la Chambre des notaires du Québec ; en signant l'autocollant de consentement à apposer au dos de la carte d'assurance maladie lors du renouvellement de sa carte d'assurance maladie ou en le commandant sur le site Signez don!

À propos de Transplant Québec

Avec pour finalité de sauver des vies ou d'améliorer l'état de santé des personnes qui ont besoin d'une transplantation, Transplant Québec, sur mandat de la ministre de la Santé et des Services sociaux, coordonne le processus de don d'organes, assure l'équité d'attribution des organes, soutient l'amélioration des pratiques cliniques par la concertation et la mobilisation des partenaires, et fait la promotion du don d'organes dans la société. Ainsi, Transplant Québec contribue activement à ce que le plus grand nombre possible de Québécois et de Québécoises en attente d'un organe puissent bénéficier d'une transplantation.

Aide mémoire

Campagne de communication « Dites-le comme vous voulez, mais dites-le. » : https://ditesle.ca/fr

Liste des villes et municipalités participant à la Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2019 : http://www.transplantquebec.ca/villes-et-municipalites

2019 : http://www.transplantquebec.ca/villes-et-municipalites Calendrier des activités dans les centres hospitaliers : http://www.transplantquebec.ca/sndot

Fiche d'information « Don d'organes : mythes et réalités » (rubrique Actualités) : http://transplantquebec.ca/

Histoire de trois personnes transplantées : http://www.transplantquebec.ca/temoignages-de-receveurs

Communiqué du 19 février 2019 ayant trait aux résultats du sondage réalisé par la firme Léger en octobre 2018 : http://www.transplantquebec.ca/communiques

Plus d'informations générales sur le don d'organes : http://www.transplantquebec.ca/

www.transplantquebec.ca

SOURCE Transplant Québec

Communiqué envoyé le 19 avril 2019 à 08:00 et diffusé par :