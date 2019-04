Process Systems Enterprise : gPROMS FormulatedProducts 1.4 intègre des capacités améliorées faisant le lien entre la conception numérique et les opérations numériques





Process Systems Enterprise (PSE), le spécialiste de la modélisation avancée des processus, a lancé aujourd'hui la version 1.4 de gPROMS FormulatedProducts, l'environnement basé sur un modèle mécaniste pour la conception numérique intégrée de produits formulés robustes et de leurs procédés de fabrication, et l'exploitation connexe de procédés numériques.

Cette version introduit des améliorations majeures à la fois des bibliothèques de modèles de gPROMS FormulatedProducts et de la plateforme gPROMS 6.0 sous-jacente, incluant des modèles de capteurs et de cristalliseurs morphologiques pour capturer l'évolution de la taille et de la forme des particules, des modèles améliorés de compression directe continue et des modèles améliorés de granulation humide. Parmi les améliorations de la plateforme figurent la prise en charge des grappes informatiques, pour accélérer très nettement l'exécution de l'estimation des paramètres et d'autres solutions numériques complexes, et l'analyse complète des systèmes dynamiques globaux pour une exploration rapide de l'espace de décision variable dans le temps et une analyse systématique du risque et de l'incertitude.

La version 1.4 introduit également deux améliorations clés de l'ergonomie : la possibilité de lancer des utilitaires gPROMS FormulatedProducts depuis l'environnement de flow-sheet pour configurer rapidement et aisément des systèmes matériels, et une interface utilisateur pour une configuration rapide des modèles gPROMS FormulatedProducts pour une utilisation dans PharmaMV de Perceptive Engineering pour les applications d'opérations numériques.

Bon nombre des améliorations de la plateforme et de la bibliothèque dans la nouvelle version ont été rendues possibles par le soutien financier et les activités de collaboration au sein du projet ADDoPT mené par PSE (www.addopt.org). Ces améliorations ont été présentées le 28 mars lors de l'événement ADDoPT Digital Design, qui comprenait des présentations d'AstraZeneca, GSK et Pfizer sur l'application de modèles mécanistes pour la conception numérique et le fonctionnement de processus de formulation et de fabrication.

Sean Bermingham, vice-président du département Produits formulés chez PSE, a déclaré : « Cette version constitue une amélioration majeure ? tant en termes de capacités que d'ergonomie ? pour le fonctionnement numérique et la conception numérique basés sur un modèle mécaniste, qui permettra aux utilisateurs dans l'ensemble des secteurs des produits formulés de concevoir des produits et procédés plus robustes, d'améliorer l'efficacité de la R&D et de réduire les risques liés à l'innovation et au transfert de technologies. »

PSE continue de guider l'innovation en matière de capacités de modélisation avancée des processus pour les secteurs de la pharmacie, de l'alimentation et des produits laitiers, des produits de consommation et des produits chimiques spécialisés. Grâce au soutien du projet ADDoPT et de la Systems-based Pharmaceutics Alliance, en tirant profit de son expérience dans les secteurs de l'énergie et des produits chimiques, et grâce au soutien d'initiatives de R&D collaboratives et dans la recherche académique, la société a créé des outils, méthodologies et flux de tâches pour la modélisation mécaniste ? inédits dans le secteur pharmaceutique ? pour aussi bien la conception numérique que la fabrication numérique.

À l'attention des rédacteurs

« À propos de » : www.psenterprise.com/news/pr190418

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 avril 2019 à 07:35 et diffusé par :