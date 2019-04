Gala Les Talentueuses 2019 : Notre valeur ajou+ée





L'AFFQ travaille à promouvoir la plus-value des femmes en finance

MONTRÉAL, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - Ce soir, l'Association des femmes en finance du Québec (AFFQ) célébrait son 14e Gala Les Talentueuses. Cette remise de prix reconnaît le succès des professionnelles québécoises qui se démarquent dans le domaine de la finance. Sous la présidence de madame Françoise E. Lyon, présidente du conseil d'administration, le Gala a été animé par Mitsou Gélinas, entrepreneure, conférencière et animatrice radio et télévision.

« Cette année, ce sont des femmes exceptionnelles au parcours remarquable qui ont inspiré le thème de la soirée : Notre valeur ajou+ée. Il reflète une situation trop souvent répandue, soit le manque de reconnaissance de la plus-value qu'apporte la diversité en finance. L'AFFQ oeuvre sans relâche pour permettre aux femmes d'occuper la place qui leur revient! », affirme Françoise E. Lyon, présidente du conseil d'administration de l'AFFQ.

Une célébration mettant en lumière la diversité en finance

On constate que la diversité et l'inclusion représentent un gage de succès pour les entreprises à travers le monde. De nombreuses études démontrent que la diversité des genres des dirigeants serait étroitement liée à la satisfaction des employés, à l'efficacité de la gouvernance, à l'innovation et à des avantages financiers1. Pourtant, selon le Centre canadien des politiques alternatives (CCPA), seulement 10 % des cadres dirigeants sont des femmes au sein des grandes entreprises et des industries dont les cadres ont une rémunération élevée. De plus, elles y affrontent un double plafond de verre2 .

« Les femmes extrêmement compétentes abondent dans le domaine de la finance. Le problème, c'est le manque de diversité au sein des entreprises. Dans une société multiculturelle, pourquoi n'y retrouve-t-on pas, parmi les cadres, plus de femmes et de personnes issues de milieux culturels et ethniques ? La diversité favorise non seulement une meilleure compréhension des enjeux de notre clientèle, mais également un soutien stratégique plus adapté. En diversifiant nos équipes, tout le monde y gagne, l'entreprise, les employés et les clients », soutient Françoise E. Lyon, présidente du conseil d'administration de l'AFFQ.

L'importance des valeurs

En plus de promouvoir la diversité en finance, le thème du Gala Notre valeur ajou+ée illustre l'importance du lien entre les valeurs personnelles de l'individu et celles de l'entreprise.

« L'alignement des valeurs personnelles à celles de l'entreprise est au coeur des discussions en milieu de travail. Lorsque les valeurs organisationnelles sont en harmonie avec nos valeurs profondes, il en découle l'envie du dépassement de soi ainsi qu'un sentiment d'appartenance envers l'entreprise. C'est grâce à cet équilibre que les femmes comme les hommes pourront véritablement faire valoir leur valeur ajoutée à l'entreprise. D'ailleurs, nos lauréates et notre lauréat incarnent merveilleusement le thème de cette soirée, car ils ont su mettre à profit leur valeur ajoutée et en faire bénéficier leurs pairs », conclut Françoise E. Lyon, présidente du conseil d'administration de l'AFFQ.

Les lauréats de ce 14e Gala Les Talentueuses

Prix Inspiration - Andrée-Corriveau (Prix « Coup de coeur » décerné par le conseil d'administration de l'AFFQ)

Geneviève Morin, présidente-directrice générale d'Anges Québec Capital

Prix Alter Ego (prix décerné à un homme qui se distingue par son engagement à promouvoir la place des femmes en finance)

Chadi Habib, premier vice-président Technologies de l'information, Mouvement Desjardins

Prix Leadership

Sussy Galvez, conseillère senior, meilleures pratiques d'affaires, Financière Banque Nationale

Prix Initiative : pour l'avancement des femmes en finance

Programme : BMO pour Elles, BMO Groupe financier

Prix Étoile Montante

Laura Gheorghiu, associée, Gowling WLG

Prix Relève Desjardins

Mélanie Michaud, étudiante à l'Université Laval

Juliette Durant, étudiante à HEC Montréal

Prix Relève RBC Banque Royale

Maude Archambault, étudiante à Bishop's University

Prix Relève CDPQ

Lamiae Senhaji, étudiante à HEC Montréal

L'Association des femmes en finance du Québec tient à remercier ses partenaires :

Grands Partenaires : Caisse de dépôt et placement du Québec, Desjardins et RBC Banque Royale

Cercle de la présidente : Banque Nationale du Canada, Banque Scotia, Caisse de dépôt et placement du Québec, Desjardins et RBC Banque Royale

Élite : Aon, Association des banquiers canadiens, Ordre des CPA du Québec, Manuvie et CIBC

Premium : PricewaterhouseCoopers

Alliance : Air Canada et Banque TD

Cocktail VIP : Lavery Avocats

Cocktail régulier : Langlois avocats

Rayonnement : Finance Montréal

Partenaire de communications : Massy Forget Langlois relations publiques

À propos de l'Association des femmes en finance du Québec

L'Association des femmes en finance du Québec (AFFQ) a été créée en mai 2002 et regroupe plus de 700 femmes en finance au Québec. En plus d'avoir mis sur pied un programme de mentorat qui épaule les femmes en finance, l'AFFQ propose à ses membres des activités de développement professionnel et de réseautage, sans compter les interventions faites auprès des jeunes en milieu scolaire. L'AFFQ organise annuellement de nombreuses activités d'affaires internationales, fournissant ainsi aux femmes en finance, un accès privilégié à un réseau important de financières présentes dans plusieurs pays.

_________________________

1 http://cwse-prairies.ca/pages/skill-building/white_papers/french/2-Les-avantages-de-la-diversit-des-genres.pdf

2 https://www.policyalternatives.ca/newsroom/news-releases/la-r%C3%A9mun%C3%A9ration-des-pdg-est-encore-pr%C3%A8s-des-niveaux-historiques-repr%C3%A9sentant

