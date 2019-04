Englobe réintègre Réseau Environnement





QUÉBEC, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - Englobe confirme qu'elle réintègre Réseau Environnement, le plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec. L'annonce en a été faite aujourd'hui lors de l'assemblée générale annuelle de Réseau Environnement qui se tenait à Montréal.

« En tant qu'un des principaux leaders de l'industrie, nous sommes heureux de nous joindre à nouveau à Réseau Environnement. Nous sommes convaincus qu'il s'agit du véhicule idéal pour la défense des intérêts d'Englobe et de toute l'industrie environnementale du Québec » a déclaré monsieur Alain Robichaud, coprésident d'Englobe.

La publication sous peu de la nouvelle réglementation sur la disposition des sols contaminés, annoncée la semaine dernière par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, monsieur Benoit Charrette, et dont les fins détails restent à connaître, sera un des premiers dossiers où Englobe et Réseau Environnement travailleront ensemble. La protection d'une industrie innovante qui a su développer une expertise de pointe née au Québec et exportée partout dans le monde, de même que les dommages considérables causés à l'environnement depuis plusieurs années par la disposition illégale des sols contaminés, sont au coeur de ce dossier d'une très grande importance pour Englobe.

Madame Sonia Léonard, vice-présidente - Opérations Environnement, sera la principale représentante d'Englobe au sein de différents comités chez Réseau Environnement. Son dynamisme et son impressionnante feuille de route seront des atouts précieux pour la défense des intérêts de l'industrie environnementale du Québec.

À propos d'Englobe Corp

Englobe est un chef de file international offrant une gamme complète de services et de solutions en matière d'ingénierie des sols, des matériaux et de l'environnement, allant de la conception du projet aux études d'impact environnemental, au savoir-faire technique et la consultation, jusqu'à la régénération de la terre. La firme met en oeuvre des solutions intégrées, innovantes et responsables conçues pour surpasser les attentes de ses clients provenant des secteurs privés et publics, qui sont à la recherche d'expertise technique fiable, de savoir-faire et de capacités de réalisation adaptées à chacun de leurs projets. Fière de miser sur plus de 50 ans de succès au Canada, en France et au Royaume-Uni, Englobe va au-delà de l'expertise en encourageant ses employés compétents à partager leur travail et leur passion au bénéfice de nos partenaires et de nos collectivités ainsi que de l'environnement.

