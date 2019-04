KCI dépose une déclaration d'enregistrement pour l'offre publique initiale proposée





Acelity a annoncé aujourd'hui que sa société affiliée, KCI Holdings, Inc. (« KCI »), a déposé, sur formulaire S-1, une déclaration d'enregistrement auprès de la commission des valeurs mobilières des États-Unis (« SEC ») relative à une première offre publique de souscription d'actions ordinaires de KCI. Avant l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement, il y aura une restructuration à la suite de laquelle KCI deviendra la société de portefeuille des activités actuellement exercées par Acelity LP Inc. et ses filiales. Le nombre d'actions devant être offertes, et la fourchette de prix de cette offre n'ont pas encore été déterminés.

J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC et BofA Merrill Lynch agissent en qualité de co-syndicataires pour l'offre.

L'offre sera faite uniquement par le biais d'un prospectus. Dès qu'elles seront disponibles, des copies du prospectus préliminaire concernant l'offre pourront être obtenues auprès de : J.P. Morgan, Attention : Prospectus Department c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone : 1-866-803-9204 ; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone : 1-866-471-2526 ou par télécopieur au 212-902-9316, ou par e-mail : prospectus-ny@ny.email.gs.com; ou BofA Merrill Lynch, Attention : Prospectus Department, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, ou par e-mail à l'adresse dg.prospectus_requests@baml.com.

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC, mais n'a pas encore pris effet. Ces titres ne peuvent pas être vendus et une offre d'achat ne peut être acceptée avant que la déclaration d'enregistrement n'entre en vigueur. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat. Aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États ou juridictions concernés.

À propos d'Acelity

Acelity L.P. Inc. est une société internationale de technologie médicale spécialisée dans le traitement avancé des plaies, et les applications chirurgicales de spécialité, commercialisés sous la marque KCI. Le portefeuille de produits KCI est disponible dans plus de 90 pays. Acelity, qui a son siège à San Antonio, au Texas, emploie près de 5 000 personnes dans le monde.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 avril 2019 à 19:05 et diffusé par :