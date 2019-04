MHI Thermal Systems développe une unité de démonstration du premier climatiseur résidentiel au monde à faible capacité, intégrant le fluide frigorigène R454C à faible PRG





Pour la première fois au monde, Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd., société du groupe Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., (MHI) (TOKYO : 7011) intègre le R454C, un frigorigène au potentiel de réchauffement planétaire extrêmement faible, dans un climatiseur résidentiel de 1 CV. Les inconvénients classiques du R454C (dont les performances inférieures de l'échangeur de chaleur attribuables au fait qu'il s'agit d'un réfrigérant mixte) ont été surmontés grâce à l'utilisation d'une technologie brevetée qui optimise le débit de l'échangeur de chaleur et à d'autres mesures. La société a déjà mis au point une unité de démonstration du climatiseur résidentiel équipé du R454C et des préparatifs sont en cours pour la production en série dans la perspective d'un premier lancement sur le marché européen, où les réglementations environnementales sont particulièrement strictes.

Le réfrigérant R454C a un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PACO) de 0 (zéro) et un PRG de 146 (CO 2 = 1). Cette dernière valeur représente environ 1/14 et 1/5 des niveaux de PRG respectifs des réfrigérants actuellement les plus largement utilisés dans les climatiseurs de petite et moyenne échelle : R410A (2090) et R32 (675). L'impact global sur le réchauffement planétaire (PRG x volume de réfrigérant) du réfrigérant de l'unité de démonstration représente une réduction de 91,3 % par rapport au modèle précédent de MHI Thermal Systems destiné au marché européen*1.

Les initiatives mondiales visant à enrayer le réchauffement climatique ont été renforcées en octobre 2016 avec l'adoption de l'« Amendement de Kigali » au Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Nommé en l'honneur de la capitale du Rwanda, où les délégués se sont rencontrés, l'Amendement de Kigali prévoit la réduction progressive des hydrofluorocarbures (HFC), substances qui n'épuisent pas l'ozone mais qui ont un impact négatif sur le réchauffement planétaire*2. En outre, depuis 2015, les pays membres de l'Union européenne (UE), où la sensibilisation à l'environnement est profondément enracinée, ont progressivement étendu la réglementation concernant la vente et l'utilisation de substances, y compris les HFC, dont le PRG est égal ou supérieur à 150, contribuant ainsi au réchauffement planétaire. Le développement par MHI Thermal Systems du premier climatiseur résidentiel de petite capacité au monde à adopter le réfrigérant R454C constitue donc une réponse importante et positive à ces mouvements internationaux.

À l'avenir, MHI Thermal Systems continuera à consacrer ses ressources au développement et à la commercialisation de produits hautement performants utilisant des réfrigérants à faible PRG. La société contribuera ainsi à la protection de l'environnement mondial sur les marchés du monde entier.

Notes *1 : Le modèle haut de gamme SRK25ZSX-S avec une longueur de tuyauterie de 5 m, qui adopte le réfrigérant R410A *2 : Ces substances sont soumises aux termes du Protocole de Montréal (1987) et de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone (1985) qui l'a précédé.

À propos du Mitsubishi Heavy Industries Group

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), sise à Tokyo, est l'une des plus grandes firmes industrielles au monde avec 80 000 employés de groupe et un chiffre d'affaires consolidé annuel de l'ordre de 38 milliards USD. Depuis plus de 130 ans, l'entreprise canalise les pensées révolutionnaires dans des solutions innovantes et intégrées qui font avancer le monde. MHI possède son propre portefeuille commercial unique couvrant la terre, la mer, le ciel, et même l'espace. MHI fournit des solutions innovantes et intégrées à une large gamme d'industries, de l'aviation commerciale et des transports aux centrales électriques et aux turbines à gaz, et des machines et de l'infrastructure aux systèmes de défense et spatiaux intégrés.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web de MHI : www.mhi.com/index.html

Pour la technologie, les tendances et les tangentes (Technology, Trends and Tangents), visitez SPECTRA, les nouveaux médias en ligne de MHI : spectra.mhi.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 avril 2019 à 18:50 et diffusé par :