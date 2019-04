Andersen Global étend sa présence en Afrique en signant une entente de collaboration dans le pôle économique de l'Afrique du Sud





Andersen Global est ravie d'annoncer l'ajout de sa première firme collaboratrice en Afrique du Sud. Tabacks Attorneys and Corporate Law Advisors, dont le siège est situé à Johannesburg, en Afrique du Sud, a signé une entente de collaboration avec Andersen Global, une association internationale de cabinets membres et collaborateurs. L'Afrique du Sud est le dixième pays d'Afrique dans lequel Andersen Global est présent.

Sous la direction de David Woodhouse, président du conseil d'administration, Tabacks compte une équipe de 27 avocats qui offrent une assistance juridique et des conseils commerciaux à une clientèle diversifiée des secteurs de la construction, de la fabrication, de l'énergie, des mines, des explosifs, de la vente au détail, de l'hôtellerie, de la logistique, de la pharmacie et de la banque. La firme est considérée comme un cabinet juridique de premier plan en Afrique du Sud et sa pratique couvre notamment les domaines suivants : droit de la concurrence, droit commercial, droit minier, droit du travail, santé environnementale et droit à la sécurité, droit fiscal et contentieux.

« L'économie mondiale évolue rapidement, ce qui pose des défis uniques au droit des sociétés et au droit commercial », a déclaré David. « Nous aidons nos clients à naviguer dans cet environnement difficile en adaptant nos solutions professionnelles. En plus de la profonde expertise de notre équipe, notre succès est également le résultat de notre focalisation sur les fondamentaux : excellence des prestations, service irréprochable et homogène, et une promesse de passion pour tout ce que nous faisons. Nous avons hâte de collaborer avec des partenaires qui partagent cette vision commune. »

« L'Afrique du Sud est le pôle d'affaires traditionnel de l'Afrique et, bien que d'autres régions soient en expansion, elle reste le siège de nombreuses entreprises, ce qui en fait un marché très important pour nous et notre clientèle mondiale », a déclaré Mark Vorsatz, président mondial d'Andersen et PDG d'Andersen Tax LLC. « Le groupe de partenaires Tabacks offre une alchimie très forte et impressionnante, ce qui témoigne de la qualité de ses services et de son activité. Nous sommes impatients de collaborer avec nos très compétents collègues de Johannesburg.?»

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 4 000 collaborateurs à travers le monde, et est présent dans plus de 138 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

