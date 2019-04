Le Salon international du livre de Québec mandate un comité aviseur spécial





QUÉBEC, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration du Salon international du livre de Québec annonce une série de mesures dans le but d'assurer un processus de vérification approfondie à la suite des allégations concernant la gestion de son président-directeur général, monsieur Philippe Sauvageau.

D'abord, un mandat a été octroyé à la firme Mallette qui procédera, avec célérité, mais en profondeur, à une vérification qui portera prioritairement, mais non limitativement sur trois aspects, soit :

Les dépenses de voyages et de représentation de M. Sauvageau;

La rémunération globale de M. Sauvageau;

Le(s) contrat(s) de sous-traitance avec la conjointe de M. Sauvageau.

De plus, toujours dans l'optique d'avoir le portrait le plus juste possible de la situation, un mandat d'enquête administrative s'ajoutera aux mesures mises en place.

Nomination d'un comité aviseur spécial et d'un directeur général par intérim

Afin de préserver le processus d'une enquête approfondie, le conseil d'administration a mis en place un comité aviseur. Celui-ci est formé de deux membres reconnus en matière de gouvernance, monsieur John R. Porter, membre du conseil d'administration de la Corporation et madame Francine Grégoire, membre indépendante. Le processus de vérification relèvera de ce comité aviseur spécial qui fera ensuite rapport au conseil d'administration quant aux résultats des enquêtes et aux suivis à donner. Ce comité veillera également à revoir la gouvernance de l'organisation dans une perspective de transparence et de saine gestion.

Les membres du comité ayant été nommés aujourd'hui, ils ne feront aucune déclaration pour l'instant souhaitant prendre le temps nécessaire à la prise de connaissance du dossier.

Enfin, le conseil a mandaté monsieur Daniel Gélinas à titre de directeur général par intérim. Dans le cadre de ce mandat à temps partiel, monsieur Gélinas veillera à la gestion des affaires courantes du Salon. Il n'agira toutefois pas comme porte-parole de l'organisation.

Rappelons que Philippe Sauvageau est suspendu de ses fonctions le temps d'éclaircir les allégations entourant sa gestion de l'organisation.

