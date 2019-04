Pour fêter le 30e anniversaire de la collecte des bidons de plastiques en agriculture, AgriRÉCUP invite les producteurs à viser une collecte à 100 %





ST. BRUNO, QC, le 18 avril 2019 /CNW/ - Voilà trente ans, par le biais d'un programme de gouvernance volontaire dans les Prairies, l'industrie canadienne de la phytoprotection semait l'idée de faire la collecte des bidons de plastique vides pour les recycler. L'idée a germé. Depuis, AgriRÉCUP a étendu le programme à travers le Canada et collecté environ 126 millions de bidons vides pour les recycler en de nouveaux produits au lieu de les voir aboutir dans un site d'enfouissement.

Durant la semaine de la Terre, du 22 au 28 avril, AgriRÉCUP célèbre le 30e anniversaire des bidons en plastique de 23 litres et moins. La croissance de ce programme de base de collecte de déchets agricoles a ouvert la voie à AgriRÉCUP pour introduire d'autres programmes plus étendus de collecte de plastiques agricoles incluant les sacs vides (semences, fertilisants, pesticides), les emballages d'ensilage, les gros barils et les réservoirs de pesticides et de fertilisants, la ficelle et les sacs-silos à grains.

«?C'est stimulant de constater que nous avons réussi à augmenter le taux de récupération des contenants vides. Nous remercions les producteurs agricoles canadiens, plus de 1?000 détaillants de produits agricoles et sites de collecte municipaux à travers le Canada. En 2018, près de 5,8 millions de contenants ont été collectés. Il s'agit d'une augmentation de 14 % par rapport au volume de 2017,?» précise Barry Friesen, directeur général d'AgriRÉCUP.

Présentement, AgriRÉCUP récupère environ 65 % des plus petits contenants mis en marché annuellement.

«?Le succès connu en 2018 nous incite à viser un taux de collecte de 100 % pour célébrer notre 30e anniversaire en 2019. Nous demandons aux producteurs-utilisateurs de ces produits de suivre les pratiques exemplaires et de recycler chacun de ces contenants vides. C'est tout un défi. Toutefois, nous savons que les producteurs agricoles canadiens sont de fiers gardiens de leurs terres. Ils sont engagés envers la responsabilité environnementale quand il est question de la façon de gérer les emballages,?» de dire Friesen.

Les plastiques agricoles récupérés deviennent de nouveaux produits comme du drain agricole, des tuyaux flexibles d'irrigation et des sacs à vidange.

2018 -- Nombre de contenants en plastique (23 litres et moins) collectés pour recyclage par province

90?630 Île-du-Prince-Édouard 501?028 Québec 1?894?769 Saskatchewan 33?898 Nouvelle-Écosse 945?476 Ontario 1?360?613 Alberta 61?475 Nouveau-Brunswick 768?431 Manitoba 120?710 Colombie-Britannique

